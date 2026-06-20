У 2026 році свято Івана Купала припадає на ніч із 23 на 24 червня, напередодні цієї дати багато українців згадують давні традиції, пов'язані з вогнем, водою та пошуком квітки папороті. Водночас нерідко виникають суперечки щодо правильної назви свята, адже мовознавці наголошують: нормативною в українській мові є назва "Івана Купала", саме так це свято фіксують словники, енциклопедії та етнографічні дослідження.

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Як правильно називати свято

Назва "Івана Купала" походить від поєднання імені Івана Хрестителя та народної назви стародавнього літнього свята. Саме тому в українській традиції вживають родовий відмінок – "Івана Купала".

Форми "Іван Купало" або "Купайло" також можна зустріти в літературі, фольклорних записах чи наукових працях, однак вони не є основною сучасною назвою свята. У повсякденному мовленні та офіційних текстах правильно говорити саме "свято Івана Купала" або просто "Івана Купала".

Тож якщо ви вітаєте когось зі святом чи пишете про нього в соцмережах, варто вживати форму "Івана Купала", яка відповідає сучасним мовним нормам.

Що символізує свято Івана Купала

Івана Купала є одним із найдавніших календарних свят українців. Його коріння сягає ще дохристиянських часів, коли люди відзначали період літнього сонцестояння та вшановували сили природи.

Згодом народні звичаї поєдналися з християнською традицією вшанування Івана Хрестителя. Саме тому свято отримало сучасну назву, яка збереглася до наших днів.

З Івана Купала пов'язано чимало відомих обрядів. Молодь плела вінки та пускала їх на воду, хлопці й дівчата стрибали через багаття, а також шукали легендарну квітку папороті, яка нібито приносить щастя та багатство.

Попри те, що сьогодні більшість цих звичаїв мають радше символічний характер, свято Івана Купала залишається важливою частиною української культурної спадщини та нагадує про багатовікові народні традиції.