В Украине сейчас беспрецедентная ситуация, когда должно начинаться внешнее независимое оценивание и вступительная кампания, однако министра образования и науки нет уже 3 месяца.

Также больше года нет главы Украинского центра оценивания качества образования, который проводит ВНО. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун.

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Она объяснила, что при таких условиях, когда нет двух ключевых лиц, которые должны отвечать за проведение ВНО, ожидаемо, что вызывают слухи о возможной отмене внешнего независимого оценивания.

Лидеров процесса, которые должны защищать, отстаивать ВНО и делать его вместе безопасным для участников – этих людей нет,

– объяснила народный депутат Инна Совсун.

"Это очень сильно влияет на то, что мы получаем в образовательной политике. Мне кажется, это одна из причин, почему мы получили бурную дискуссию о ВНО и о возможности его отмены", – добавила Совсун.

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ВНО и его проведение в условиях пандемии: