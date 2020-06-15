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Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
14 июня , 12:15 Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
Ігор Саджениця
Выпускников не будут забирать в армию этим летом: заявление Минобразования
5 июня , 05:55 Выпускников не будут забирать в армию этим летом: заявление Минобразования
Андрій Шляхтін
ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
12 июня , 12:51 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова