Нет двух ключевых лиц: в "Голосе" прокомментировали отмену ВНО
В Украине сейчас беспрецедентная ситуация, когда должно начинаться внешнее независимое оценивание и вступительная кампания, однако министра образования и науки нет уже 3 месяца.
Также больше года нет главы Украинского центра оценивания качества образования, который проводит ВНО. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун.
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Она объяснила, что при таких условиях, когда нет двух ключевых лиц, которые должны отвечать за проведение ВНО, ожидаемо, что вызывают слухи о возможной отмене внешнего независимого оценивания.
Лидеров процесса, которые должны защищать, отстаивать ВНО и делать его вместе безопасным для участников – этих людей нет,
– объяснила народный депутат Инна Совсун.
"Это очень сильно влияет на то, что мы получаем в образовательной политике. Мне кажется, это одна из причин, почему мы получили бурную дискуссию о ВНО и о возможности его отмены", – добавила Совсун.
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ВНО и его проведение в условиях пандемии:
- В то же время, МОН 12 июня отчиталось об активной подготовке к проведению ВНО в условиях пандемии.
- В частности, известно, что на основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека.
- Кроме того, МОН подготовило 5 188 пунктов тестирования, в которых будет 82 890 аудиторий по всей стране.
- Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.
- Местная власть должна обеспечить участникам ВНО и выпускникам текущего года подвоз в пункты тестирования.
- Каждый участник должен прийти в своей маске.