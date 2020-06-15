В Україні зараз безпрецедентна ситуація, коли має розпочинатися зовнішнє незалежне оцінювання та вступна кампанію, проте міністра освіти та науки немає вже 3 місяці.

Також понад рік немає очільника Українського центру оцінювання якості освіти, яке проводить ЗНО. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун.

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Вона пояснила, що за таких умов, коли немає двох ключових осіб, які мають відповідати за проведення ЗНО, очікувано, що викликають чутки про можливе скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

Лідерів процесу, які мали б захищати, відстоювати ЗНО і робити його водночас безпечним для учасників, – цих людей немає,

– пояснила народна депутатка Інна Совсун.

"Це дуже сильно впливає на те, що ми отримуємо в освітній політиці. Мені здається, це одна з причин, чому ми отримали бурхливу дискусію про ЗНО і про можливість його скасування", – додала Совсун.

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ЗНО та його проведення в умовах пандемії: