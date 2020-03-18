Никто не будет выселять студентов из общежития, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никто не будет выселять студентов из общежитий из-за коронавируса.

Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос лично контролирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Президент добавил, что всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов.

Дорогие студенты, если кто-то говорит вам выселяться, то показывайте это видео и соответствующий документ на сайте Министерства образования и науки,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент призвал всех работников сферы образования перейти на дистанционную работу. Зеленский заверил, что средняя зарплата на время карантина будет сохранена и выплачена.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что киевских студентов, проживающих в общежитиях, отправят домой на время карантина из-за коронавируса. Доступ к общежитиям также ограничат.

В Украине карантин продлится минимум до 3 апреля. Известно о 14 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.



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