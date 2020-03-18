Ніхто не виселятиме студентів з гуртожитку, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ніхто не буде виселяти студентів з гуртожитків через коронавірус.

Володимир Зеленський заявив, що це питання особисто контролює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Президент додав, що усім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на недопустимості примусового виселення студентів.

Дорогі студенти, якщо хтось каже вам виселятись, то показуйте це відео і відповідний документ на сайті Міністерства освіти і науки,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, президент закликав усіх працівників сфери освіти перейти на дистанційну роботу. Зеленський запевнив, що середня зарплата на час карантину буде збережена і виплачена.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що київських студентів, які проживають в гуртожитках, відправлять додому на час карантину через коронавірус. Доступ до гуртожитків також обмежать.

В Україні карантин триватиме щонайменше до 3 квітня. Наразі відомо про 14 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу