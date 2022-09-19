Пока весь мир оплакивает королеву, мы расскажем вам о том, как в свое время получали образование британские монархи. Что интересно, у королевской семьи есть отдельный подход к выбору школ и учителей.

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Как получали образование британские монархи

Подход к обучению в королевской семье довольно противоречивый. Netflix обнародовал интересные факты из жизни монархов.

Что интересно, королева Елизавета II и ее сестра Маргарет образование получали дома. К 7 годам они учились только читать и писать. Учились с 9:30 до 11:00. После этого занимались танцами, плаванием и верховой ездой. Однако когда Елизавета стала наследницей престола, для нее был разработан индивидуальный подход. Будущей королеве пришлось учить конституцию, законодательство, историю монархии, историю Англии и США.

Королеву учили лучшие педагоги Читать Елизавету учила мама. Школьные знания и аристократический этикет она учила под наставничеством лучших частных педагогов.

Королева Елизавета II в молодости / Фото Marie Claire В кругу собеседников королевы всегда были самые умные и выдающиеся люди того времени. Поэтому в начале правления Елизавета чувствовала себя неуверенно. Хотя Ее Величество достаточно хорошо ориентировалось в политической и общественной жизни. Она каждый день читала Times, а также книги и слушала новости BBC. В 19 лет королева научилась водить и присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе. Как получал образование действующий король Британии Чарльз ІІІ С 7 лет сын королевы Елизаветы – принц Чарльз – учился в школах Лондона. Когда ему исполнилось 13 лет, отец увез Чарльза в международную школу-интернат Гордонстоун в Шотландии. Там юноше пришлось закалять не только разум, но и характер. Дело в том, что в этой школе авторитет определяли благодаря характеру и успехам в обучении, а не титулу. Принц Чарльз не был очень вынослив, поэтому во время спортивных соревнований мог получить на орехи. Важно Тысячи британцев пришли провести Елизавету II в последний путь: видео из дрона

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом / Фото dailymail Похожий путь прошел и Эдвард – самый младший из детей Елизаветы. Что касается Чарльза – впоследствии отец на полгода отправил его на обучение в Австралию. Там принцу пришлось тренировать свою выносливость. Он мог идти в поход под солнцем на три дня, ночевать в спальных мешках посреди дикой природы, рубить дрова, кормить свиней и собирать мусор. Что интересно, все оценки членов королевской семьи можно найти в открытом доступе. Они обычно хорошие, при этом справедливые. Тысячи британцев пришли провести Елизавету II в последний путь 19 сентября тысячи людей собрались, чтобы провести королеву Елизавету II в последний путь . Она скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал. Чтобы воздать честь Ее Величеству, правившей 70 лет, люди собрались вдоль пути от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона на углу Гайд-Парка. Именно по этому маршруту прошла процессия с гробом.

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