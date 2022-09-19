Поки весь світ оплакує королеву, ми розповімо вам про те, як свого часу здобували освіту британські монархи. Що цікаво, королівська сім'я має окремий підхід до вибору шкіл та вчителів.

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Як здобували освіту британські монархи

Підхід до навчання у королівській родині – доволі суперечливий. Так, Netflix оприлюднив цікаві факти з життя монархів.

Що цікаво, королева Єлизавета ІІ та її сестра Маргарет освіту здобували вдома. До 7 років вони вчилися лише читати і писати. Навчалися з 9:30 до 11:00. Після цього займалися танцями, плаванням та верховою їздою. Однак коли Єлизавета стала спадкоємицею престолу, для неї розробили індивідуальний підхід. Так, майбутній королеві довелося вчити конституцію, законодавство, історію монархії, історію Англії та США.

Королеву вчили найкращі педагоги Читати Єлизавету вчила мама. Натомість шкільні знання та аристократичний етикет вона вчила під наставництвом найкращих приватних педагогів.

Королева Єлизавета ІІ в молодості / Фото Marie Claire У колі співрозмовників королеви завжди були найрозумніші та найвизначніші люди того часу. Тож на початку правління Єлизавета почувалася невпевнено. Хоча Її Величність досить добре орієнтувалася у політичному та суспільному житті. Вона щодня читала Times, а також книги й слухала новини ВВС. У 19 років королева вивчилася на водія та долучилася до Жіночої допоміжної територіальної служби. Як здобував освіту чинний король Британії Чарльз ІІІ З 7 років син королеви Єлизавети – принц Чарльз – вчився у школах Лондона. Коли йому виповнилося 13 років, батько відвіз Чарльза до міжнародної школи-інтернату Ґордонстоун у Шотландії. Там юнакові довелося загартовувати не лише розум, а й характер. Річ у тому, що у цій школі авторитет визначали завдяки характеру та успіхам у навчанні, а не титулу. Принц Чарльз не був дуже витривалим, тож під час спортивних змагань міг отримати на горіхи. Важливо Тисячі британців прийшли провести Єлизавету ІІ в останню путь: відео з дрона

Королева Єлизавета ІІ з принцом Чарльзом / Фото dailymail Схожий шлях пройшов і Едвард — наймолодший з дітей Єлизавети. Що ж до Чарльза – згодом батько на пів року відправив його на навчання в Австралію. Там принцу довело тренувати свою витривалість. Він міг іти в похід під сонцем на три дні, ночувати у спальних мішках посеред дикої природи, рубати дрова, годувати свиней та збирати сміття. Що цікаво, усі оцінки членів королівської родини можна знайти у відкритому доступі. Вони зазвичай хороші, при цьому справедливі. Тисячі британців прийшли провести Єлизавету ІІ в останню путь 19 вересня тисячі людей зібралися, щоб провести королеву Єлизавету ІІ в останню путь . Вона померла 8 вересня у Шотландії, у замку Балморал. Щоб віддати шану Її Величності, яка правила 70 років, люди зібралися вздовж шляху від Вестмінстерського абатства до арки Веллінгтона на розі Гайд-Парку. Саме цим маршрутом пройшла процесія з труною.

Церемонія прощання з Єлизаветою ІІ: дивіться відео