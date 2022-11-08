Секретные документы: в Харьковской области выявили доказательства русификации украинского образования
Источник:Офис Генпрокурора
На деоккупированных территориях Украины продолжают выявлять коллаборантов и находить доказательства русификации. Многие предатели есть и среди педагогов.
Так, в Харьковской области прокуроры выявили доказательства попытки внедрения российского образования. Секретные документы, подтверждающие русификацию, были найдены в Изюме.
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В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации
Доказательства преступлений россиян на этот раз обнаружили в так называемом отделе образования. Его сформировали в Изюме во время оккупации города. Именно там правоохранители изъяли папку с секретными документами. Они содержали информацию об алгоритме "развития" российского образования на Харьковщине.
Одним из кураторов процесса являлось российское министерство. Так, оккупанты планировали выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов.
В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации: смотрите видео
Оккупанты также планировали пригласить в регион преподавателей из России. В частности, историков и литераторов, чтобы те русифицировали украинских детей. К тому же дети после такого "обучения" должны были поступать в вузы Белгородской области.
Также "отличников" планировали отправлять в лагеря в Крым и Белгород. На самом же деле там насаждать им российскую пропаганду.
Изъятые документы прокуроры используют для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования соответствующих преступлений.
В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации / Офис Генпрокурора
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Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
- Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
- Коллаборантку также обнаружили на Изюмщине. Она во время оккупации россиянами стала "директором" школы. Ею оказалась 48-летняя женщина. Ей уже сообщили о подозрении. По данным следствия, в конце июля она стала "директором" школы в селе Яковенково.