"Украли" Шевченко: в Харьковской области нашли следы новых злодеяний российских оккупантов

Оккупанты не только терроризируют педагогов и заставляют их учить детей по российской программе, но и присваивают наших поэтов. Уже добрались и до Шевченко.

Так, в Харьковской области прокуроры нашли следы новых злодеяний россиян. Они – очередное доказательство русификации и внедрения российского образования на захваченных украинских землях.

Читайте "Уже не слышно детских голосов": россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине

Россияне "присвоили" Шевченко

Купянские прокуроры вместе с правоохранителями изъяли доказательства введения российского образования в Харьковской области.

Так, 27 октября в с. Глушковка в лицее полицейские изъяли российские учебники, приказы, датированные периодом оккупации. При этом в кабинете директора обнаружили российский флаг.

Также нашли немало агитационных плакатов с изображением российских писателей разных времен.

Пропаганда России среди российских деятелей "приписала" себе и украинскому поэту Тарасу Шевченко. На русскоязычном плакате портрет Кобзаря с надписью "Дневник вел на русском языке" (написано на русском – редакция),

– сообщили в прокуратуре.