Об этом в телеграмме сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сколько учебных заведений уничтожили россияне

Омбудсмен подчеркнул, что речь идет о тысячах классов, аудиторий, лабораторий и помещений, где должны были учиться украинские дети и молодежь.

И добавил, что, несмотря на обстрелы, украинское образование продолжает работать. Но вместе с войной появились и новые вызовы для реализации права на образование.

По словам Лубинеца, только в этом году в Офис омбудсмена поступило 644 обращения по поводу проблем с доступом к обучению, безопасностью детей, поступлением, дистанционным образованием, реорганизацией учебных заведений, буллингом, дискриминацией и т. д.

Какие изменения произойдут с 1 сентября

Правительство Украины обновило четыре государственных стандарта общего среднего образования. Решение закрепляет компонент украиноведения для детей за рубежом и на ВОТ, увеличивает количество часов на историю и гражданское образование в 7 – 9 классах, а также обновляет подходы к инклюзивности и безбарьерности.

С нового учебного года МОН упростило и оценку учащихся 5 – 9 классов, сохранив компетентностный подход и академическую свободу учителя.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок признания результатов обучения учащихся и молодежи из Восточной Украины.

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начнут работать по новой модели обучения в 10 – 12 классах. Они будут пилотировать старшую профильную школу.