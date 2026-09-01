Про це у телеграмі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Скільки закладів освіти знищили росіяни

Омбудсмен наголосив, що це тисячі класів, аудиторій, лабораторій і просторів, де мали навчатися українські діти та молодь.

І додав, що, попри обстріли, українська освіта продовжує працювати. Але разом із війною з’явилися й нові виклики для реалізації права на освіту.

За словами Лубінця, лише цьогоріч до Офісу омбудсмана надійшло 644 звернення щодо проблем з доступом до навчання, безпеки дітей, вступу, дистанційної освіти, реорганізації закладів, булінгу, дискримінації тощо.

Які зміни з 1 вересня відбудуться

Уряд України оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти. Рішення закріплює українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ, збільшує кількість годин на історію та громадянську освіту у 7 – 9 класах, а також оновлює підходи до інклюзивності й безбар’єрності.

З нового навчального року МОН спростило й оцінювання учнів 5 – 9 класів, зберігши компетентнісний підхід та академічну свободу вчителя.

З 1 січня 2027 року набуде чинності порядок визнання результатів навчання учнів та молоді з ТОТ.

З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні починають працювати за новою моделлю навчання у 10 – 12 класах. Вони пілотуватимуть старшу профільну школу.