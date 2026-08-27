Там они и начнут новый учебный год. Подробности сообщаются на странице КГГА.

Что известно о повреждениях здания гимназии?

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что в поврежденном здании работали сразу три образовательных учреждения:

гимназия;

инклюзивно-ресурсный центр;

детский сад.

В гимназии учатся более 300 детей. По его словам, родителям уже предоставили информацию о ближайших учреждениях, куда можно перевести детей. Городские власти также планируют как можно быстрее восстановить помещение.

Главное сейчас – сохранять спокойствие и обеспечить детям возможность нормально начать учебный год с учетом сложившейся ситуации,

– заявил Мондриевский.

Повреждения учебного заведения в Киеве в результате атаки России: смотрите фото

Напомним, в целом с начала полномасштабной войны в результате российских атак в Киеве повреждено 318 учебных заведений, 205 из них уже восстановлены. В то же время из-за новых обстрелов количество поврежденных объектов продолжает расти.

К тому же, по состоянию на июнь российские атаки уже разрушили более 400 учебных заведений в Украине и повредили еще более 4 тысячи. Среди них – 153 университетских здания, 3 из которых были полностью уничтожены.

Среди недавних атак на учебные заведения – удар по школе в Николаеве в начале августа. В результате падения боеприпасов и их обломков был уничтожен школьный автобус, еще один – поврежден, в самом здании учебного заведения выбило окна. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.