Там вони й розпочнуть новий навчальний рік. Подробиці повідомили на сторінці КМДА.

Що відомо про пошкодження будівлі гімназії?

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що в пошкодженій будівлі працювали одразу три освітні установи:

гімназія;

інклюзивно-ресурсний центр;

дитячий садок.

У гімназії навчаються понад 300 дітей. За його словами, батькам уже надали інформацію про найближчі заклади, куди можна перевести дітей. Міська влада також планує якнайшвидше відновити приміщення.

Головне зараз – зберігати спокій і забезпечити дітям можливість нормально розпочати навчальний рік з огляду на ситуацію,

– висловився Мондриївський.

Пошкодження закладу освіти в Києві внаслідок атаки Росії: дивіться фото

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 318 закладів освіти, 205 із них уже відновили. Водночас через нові обстріли кількість пошкоджених об’єктів продовжує зростати.

До того ж станом на червень російські атаки вже зруйнували понад 400 закладів освіти в Україні та пошкодили ще понад 4 тисячі. Серед них – 153 університетські будівлі, три з яких були повністю знищені.

Серед нещодавніх атак на заклади освіти – удар по школі в Миколаєві на початку серпня. Унаслідок падіння боєприпасів та їх уламків знищено шкільний автобус, ще один – пошкоджено, у самій будівлі закладу освіти повилітали вікна. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.