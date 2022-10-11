На восстановление нужны значительные средства: какие разрушения получила библиотека Максимовича в Киеве
Источник:Читом
В результате ракетного удара России 10 октября по Киеву погибли и пострадали люди. Также повреждены учебные заведения, культуры и объекты инфраструктуры.
Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения.
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Какие разрушения понесла библиотека Максимовича
Ущерб научной библиотеки имени Максима Максимовича, по словам ее директора, трудно подсчитать. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами.
Площадь впечатления от волны была такой, что окна кое-где осталась цели,
– заметил Олег Сербин.
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Ракетный обстрел Киева: коротко
- Российские военные утром 10 октября нанесли массовый удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.
- В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву травмированы и погибли . Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.
- Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку . Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост у арки Дружбы народов.
- В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
- По данным украинской разведки, ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали с начала октября.
- Российские ракеты, в частности, повредили сооружения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщил ректор Владимир Бугров в фейсбуке. Университет перевели на дистанционку.
- Испытал повреждения и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, разрушения получили также филармония, музеи Ханенко и Шевченко. Из-за ракетного удара сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
- В Киеве, кстати, внедряют графики почасовых отключений электроэнергии.