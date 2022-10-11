На восстановление нужны значительные средства: какие разрушения получила библиотека Максимовича в Киеве

В результате ракетного удара России 10 октября по Киеву погибли и пострадали люди. Также повреждены учебные заведения, культуры и объекты инфраструктуры.

Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения.

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Какие разрушения понесла библиотека Максимовича

Ущерб научной библиотеки имени Максима Максимовича, по словам ее директора, трудно подсчитать. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами.

Площадь впечатления от волны была такой, что окна кое-где осталась цели,

– заметил Олег Сербин.

Он также подчеркнул, что в момент взрыва в библиотеке находилась часть коллектива и директор. Все живы и невредимы.

Сколько денег нужно на восстановление заведения

Олег Сербин рассказал, что для восстановления библиотеки нужны значительные средства. К нему уже обратились многие волонтеры и благотворители. Они предлагали помощь. Однако информацию о том, как можно помочь, обнародуют со временем.

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