Региональная юрист БФ "Право на защиту" Ирина Федотова рассказала, что переселенцы в Украине имеют ряд льгот. В частности, различные выплаты, упрощенный доступ к медицинской помощи.

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Как детям-переселенцам устроиться в школу

По ее словам, дети переселенцев также имеют право быть зачислены в любую школу по месту жительства даже без документов, если его потеряли или забыли.

Ребенок из семьи внутриперемещенных лиц имеет полное право продолжить обучение в любой школе по новому месту жительства. Если у ребенка-переселенца нет свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего личность, его засчитывают без этих документов,

– объяснила Федотова.

Она добавляет, что ребенку из семьи переселенцев можно приходить в школу и без основных документов, это не должно стать причиной отказа учиться там.

"Также не является основанием для отказа в причислении к 1 классу отсутствие оригинала или копии медицинской справки по форме № 086-1/о, однако впоследствии эту справку обязательно нужно предоставить", – отметила юрист.

В Министерстве образования и науки объяснили, что для устройства ребенка в школу один из родителей должен подать в учебное заведение заявление (лично, по электронной почте, по факсу или другим удобным способом).

Какие документы нужны? Родителям ребенка-переселенца в условиях военного положения можно подать только один из документов:

справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справку об обращении за защитой в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Как перевестись в новый колледж или вуз

Эксперт отмечает, что во время войны в Украине государство способствует доступу к профессиональному высшему и высшему образованию. В частности, студенты-переселенцы, которые до переезда учились в таком заведении, имеют право перевестись на обучение по госзаказу.

Это может быть при условии, если их причислили в учреждения профессионального высшего, высшего образования до 2021 года включительно на бюджетные места,

– заявила Федотова.

Для этого студенты должны письменно обратиться в письменном виде с заявлением в произвольной форме к руководителю учебного заведения, в котором они учатся.

К слову, из-за полномасштабной войны России у украинских школьников ухудшились учебные результаты. Исследование показало, что успеваемость детей уже уменьшилась по нескольким предметам – украинскому языку, иностранным языкам и математике.