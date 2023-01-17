Учебные программы в школах Польши не предусматривают изучение украинского языка. Ее могут вводить только как факультатив.

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Изучают ли украинцы родной язык в школах Польши

Директор Варшавской украинской школы Оксана Колесник рассказала, что украинский язык в Польше дети могут учить только факультативно. Но в случае согласования директорами учебных заведений. Следовательно, это скорее исключение.

По словам Колесник, запрос на изучение украинского языка в Польше достаточно большой. Ведь изучение нашего языка, литературы и истории Украины позволило бы детям быстрее адаптироваться к обучающей программе в Украине после возвращения на Родину. Однако для решения такой проблемы нужны средства из госбюджета Польши.

Также глава Варшавской украинской школы добавила, что в стране есть частные инициативы по изучению украинского языка. Их создают учебные заведения, работающие по украинским программам. Такова и вышеупомянутая школа.

Сколько украинских школ есть в Варшаве и как учатся дети

В столице Польши есть четыре украинских школы. Однако они не могут принять на обучение всех желающих детей из Украины из-за большого количества запросов. Поэтому многие украинцы отдают своих детей в польские школы, чтобы они учились очно.

Так, украинец Андрей Андрущенко рассказал, как его две дочери учатся в 2 и 6 классах варшавской школы. При этом параллельно получают образование на семейной форме в украинском учебном заведении. Украинский язык дети не изучают в варшавской школе, зато овладевают польским, английским и немецким. При этом в классе есть человек, который помогает детям с переводом на украинский, если они чего-то не понимают.

Также после уроков дважды – трижды в неделю дети из других стран могут посещать дополнительные бесплатные занятия по польскому языку. Отец девочек считает, что местное образование направлено на быстрое интегрирование детей в польскую среду. Его дети имеют возможность учиться еще и в родной школе. Украинские учителя при этом организуют дополнительные занятия для тех, кто за границей. Или дети, если имеют возможность, присоединяться к онлайн-урокам.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: