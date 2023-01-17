Навчальні програми у школах Польщі не передбачають вивчення української мови. Її можуть запроваджувати лише як факультатив.

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Чи вивчають українці рідну мову у школах Польщі

Директорка Варшавської української школи Оксана Колесник розповіла, що українську мову у Польщі діти можуть вивчати лише факультативно. Але у разі погодження директорами навчальних закладів. Відтак це швидше виняток.

За словами Колесник, запит на вивчення української мови у Польщі доволі великий. Адже вивчення нашої мови, літератури та історії України дозволило б дітям швидше адаптуватися до навчальної програми в Україні після повернення на Батьківщину. Однак для вирішення такої проблеми потрібні кошти з держбюджету Польщі.

Також очільниця Варшавської української школи додала, що у країні є приватні ініціативи з вивчення української мови. Їх створюють навчальні заклади, які працюють за українськими програмами. Такою є і вищезгадана школа.

Скільки українських шкіл є у Варшаві та як вчаться діти

У столиці Польщі є чотири українські школи. Однак вони не можуть прийняти на навчання усіх охочих дітей з України через значну кількість запитів. Тому чимало українців віддають своїх дітей у польські школи, аби вони вчилися очно.

Так, українець Андрій Андрущенко розповів, як його дві доньки вчаться у 2 та 6 класах варшавської школи. При цьому паралельно здобувають освіту на сімейній формі в українському навчальному закладі. Українську мову діти не вивчають у варшавській школі, зате опановують польську, англійську й німецьку. При цьому у класі є людина, яка допомагає дітям з перекладом на українську, якщо вони чогось не розуміють.

Також після уроків двічі – тричі на тиждень діти з інших країн можуть відвідувати додаткові безкоштовні заняття з польської мови. Батько дівчаток вважає, що місцева освіта спрямована на швидке інтегрування дітей у польське середовище. Тож його діти мають можливість навчатися ще й у рідній школі. Українські вчителі при цьому організовують додаткові заняття для тих, хто за кордоном. Або ж діти, якщо мають можливість, долучаються до онлайн-уроків.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: