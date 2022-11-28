Снова изменения в учебе: о чем предупредили детей и родителей в Полтаве
28 ноября 2022 , 11:01Читати новину українською
Источник:Александр Мамай
Отключение света в Украине после российских обстрелов оказывает значительное влияние на обучение детей. Учреждения каждый раз меняют форматы работы.
В Полтаве снова изменили форму обучения школьников. Изменения действуют уже с 28 ноября.
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В Полтаве снова меняют форму обучения
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что дети снова возвращаются к очной учебе. Изменения вступают в силу уже сегодня.
Восстанавливают работу школы и детсады,
– уточнил Мамай.
При этом он сообщил, что учащиеся онлайн продолжат получать образование в таком же формате.
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Как раньше учились дети в Полтаве
- С 25 ноября школы и садики города перевели на дистанционную форму обучения, сообщил мэр города.
- Это решение было принято из-за того, что в заведениях не было отопления и электроэнергии после ракетных обстрелов России 23 ноября.
- При этом мэр заявил, что эти меры вынуждены. Также просит горожан относиться с пониманием к ситуации.
Как будут учиться дети в Украине
Киев
- С 28 ноября обучение в школах Киева в офлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня: с 09:00 до 16:00 часов.
- Чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим минимум до начала зимних каникул. Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.
- Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.
- ️Для учащихся начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.
Ровно
- С понедельника, 28 ноября, обучение в школах и детсадах Ровно возобновляют.
- Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную. Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня, сообщил мэр города Александр Третяк.
- При этом добавил, что учитывая ситуацию со светом, водоснабжением и пожелания родителей, каждое учебное заведение может самостоятельно принимать решения по формату дальнейшего обучения.