Отправили на каникулы: как будут учиться школьники Ровненщины на следующей неделе

28 октября 2022 , 15:47
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Виталий Коваль

Из-за массированного ракетного обстрела Россией Украины школьников в нескольких регионах отправили на каникулы. Также в учебных заведениях пытаются экономить свет.

Если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, школьники возвращаются к очному обучению. Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, как будут учиться школьники в области на следующей неделе.

Важно Школьники одного из областных центров Украины возвращаются к офлайн-обучению

Как будут учиться школьники в Ровненской области

С понедельника, 31 октября, возобновляют очное обучение в школах Ровненщины, сообщил Третяк.

Уроки будем планировать с 10 до 15 часов, чтобы избежать перегрузки на электросети,
– уточнил глава Ровненской ОВА.

Оффлайн-обучение возобновляется не только в школах, но и в университетах и училищах.

Окончательное решение будут принимать директора учебных заведений. Очное обучение зависит от ситуации в обществе, уточнил Третяк. Каждое учебное заведение должно уведомить школьников и родителей о форме обучения.

Как будут обучаться ученики в Ровно

  • Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что школьники города также возвращаются за парты. Очную учебу в школах возобновляют с понедельника, 31 октября.
  • В каждой школе расписание уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.
  • В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие.

Читайте В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

Из-за экономии света и тепла школьные осенние каникулы в нескольких населенных пунктах Украины отменяют.

  • Черкасская область

В некоторых школах Черкасской области осенние каникулы перенесли на зиму. Начальник областного управления образования Валерий Данилевский рассказал, что отдых учеников отсрочили в 86 школах двенадцати общин. Это почти 20% от общего количества.

Так что отдыхать будут зимой школьники таких общин:

  • Баштечковская;
  • Бужанская;
  • Городищенская;
  • Драбовская;
  • Звенигородская;
  • Каневская;
  • Ладыжинская;
  • Христиновская;

а также часть заведений таких общин:

  • Ирклиевской;
  • Екатеринопольской;
  • Мокрокалигорская;
  • Терновской.

  • Белая Церковь

В школах Белой Церкви отменили осенние каникулы. Зато зимние будут длиннее обычного. Все для того, чтобы экономить тепло и из соображений безопасности, рассказал руководитель управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.

По его словам, зимой ситуация также может осложниться и из-за вероятности атак России на объекты критической инфраструктуры.

Предварительно зимние каникулы начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 22 января 2023 года, сообщил чиновник.

  • Коломыя

Осенние каникулы в Коломне также перенесли – на декабрь. Все ради экономии.

Учеба будет продолжаться без перерыва на каникулы вплоть до 23 декабря. А с 26 декабря дети уйдут на длинные зимние каникулы.

Как сейчас идет обучение в школах Украины

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
  • Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
  • Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
  • Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
  • На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
  • В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондар. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
  • На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не идут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
  • По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
  • Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.

Автор: Марія Волошин