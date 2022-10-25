Сколько детей сейчас учится и какое количество школ работает в Украине
Источник:Сергей Шкарлет
Почти два месяца продолжается новый учебный год в Украине, несмотря на войну. Хотя Россия продолжает терроризировать наше государство обстрелами и атаками дронов-камикадзе.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что количество учеников, которые учатся очно и смешанно, все возрастает. Так, к офлайн-формату присоединилось еще более 167 тысяч учащихся, к смешанному – более 278 тысяч школьников.
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Сколько учеников учится в Украине
По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН, в школах нашего государства обучается около 4 миллионов учеников.
Из них:
- очно – более 790 тысяч;
- дистанционно – почти 2,3 миллиона;
- смешанно – более 901 тысячи.
В школах при этом открыли более 25 тысяч инклюзивных классов. Там получает образование около 35 тысяч учащихся с особыми потребностями.
Также в школах на подконтрольной Украине территории учится около 165 тысяч школьников-переселенцев и около 98 тысяч учащихся с временно оккупированных территорий.
Сколько школ работает
Сергей Шкарлет добавил, что обучение проходит в 13 тысячах школ нашего государства.
- почти в 3,1 тысячи – очно;
- более чем в 6,3 тысячи – онлайн;
- около 3,5 тысячи – в смешанном формате.
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Как сейчас происходит обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные учреждения Киевской области в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не пойдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.