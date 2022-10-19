Сколько школ в Украине готовы к очному обучению во время войны
Из-за полномасштабной войны России против Украины часть детей в нашем государстве вынуждена учиться дистанционно. Работать очно могут только те учебные заведения, которые имеют надежные укрытия.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что большинство школ в Украине имеют надежные укрытия. Они готовы к автономному обучению.
Важно Что делать детям и учителям, если воздушная тревога раздается утром
Сколько учебных заведений готовы к очному обучению
По словам министра, 70% школ в Украине готовы к введению очного обучения. В целом надежные укрытия имеют более 62% учебных заведений нашей страны.
Шкарлетт также уточнил, что решение о форме обучения в конкретной области или городе будет принимать областная или городская власть. Самое важное – безопасность в регионе.
Готовы ли родители отдать ребенка в школу
Глава МОН при этом добавил, что есть родители, которые во время войны боятся отдавать ребенка в школу.
Также есть и те, кто наоборот хочет отвести ребенка в школу. Эти родители считают, что малыши там будут безопаснее. Ведь в случае тревоги учитель сможет эвакуировать ребенка до укрытия. Так что ей не придется находиться самой дома в многоэтажке.
Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят .
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Общественное". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Общественное".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.
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