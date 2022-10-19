Сколько школ в Украине готовы к очному обучению во время войны

Из-за полномасштабной войны России против Украины часть детей в нашем государстве вынуждена учиться дистанционно. Работать очно могут только те учебные заведения, которые имеют надежные укрытия.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что большинство школ в Украине имеют надежные укрытия. Они готовы к автономному обучению.

Важно Что делать детям и учителям, если воздушная тревога раздается утром

Сколько учебных заведений готовы к очному обучению

По словам министра, 70% школ в Украине готовы к введению очного обучения. В целом надежные укрытия имеют более 62% учебных заведений нашей страны.

Шкарлетт также уточнил, что решение о форме обучения в конкретной области или городе будет принимать областная или городская власть. Самое важное – безопасность в регионе.

Готовы ли родители отдать ребенка в школу

Глава МОН при этом добавил, что есть родители, которые во время войны боятся отдавать ребенка в школу.

Также есть и те, кто наоборот хочет отвести ребенка в школу. Эти родители считают, что малыши там будут безопаснее. Ведь в случае тревоги учитель сможет эвакуировать ребенка до укрытия. Так что ей не придется находиться самой дома в многоэтажке.

Как сейчас учатся дети в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.

Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят .

В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Общественное". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.

17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Общественное".

А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.

С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.

К теме – какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео

https://youtu.be/a794u3JcBRk