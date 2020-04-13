Обучение на дому: недостатки и преимущества онлайн-уроков

Уже вторую неделю украинские ученики учатся по телеурокам. Однако уже с первых эфиров такой образовательный процесс начали критиковать. В частности, и за ошибки, которые допускают учителя. Про недостатки и плюсы дистанционного обучения – читайте в материале корреспондентов 24 канала.

За первую неделю телеуроков организаторов часто критиковали. Прежде всего, из-за выбора каналов для обучения: их транслируют в сми, которые связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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Кроме того, один из телеканалов перед началом урока показал рекламу Виктора Медведчука, а во время эфира школьников призвали смотреть политическое ток-шоу. Также зрители отметили, что от волнения учителя время от времени делают ошибки, которые перед выходом в эфир не исправляют. Например, на уроке географии учительница перепутала Индийский океан с Атлантическим.

Один из учителей, участвующий в проекте, пояснил, что педагоги сами готовят уроки, без редакторов и времени на это у них мало. Это пояснил учитель математики Дмитрий Номировський на своей странице в фейсбуке.

Учителям таки разрешили пересматривать отснятый материал после огласки этой ситуации. Они также объяснили, что по новым условиям гораздо сложнее заинтересовать школьника по ту сторону экрана, потому что привыкли на уроках коммуницировать с учеником.

Я стараюсь во время урока давать больше изображений, теоретического материала, интересного материала. Для того, чтобы учеников заинтересовать, чтобы у них была мотивация учить историю,

– рассказал учитель истории Артур Бабенко.

В то же время эксперты уверены, что после карантина подход к обучению изменится, как у учеников, так и у учителей. Первые станут самостоятельными, вторые – поймут, что способов донести информацию и заинтересовать школьников значительно больше.

Что известно об онлайн-уроках?Это образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн", инициированный президентом Украины. Видеоуроки ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.



Съемки уроков проходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры, и т. п.



Просмотреть видео с занятиями также можно будет на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и на ютубе.