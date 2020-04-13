Навчання вдома: недоліки та переваги онлайн-уроків

Уже другий тиждень українські учні навчаються через телеуроки. Проте вже з перших ефірів такий освітній процес почали критикувати. Зокрема, і за помилки, яких припускаються вчителі. Про недоліки та плюси дистанційного навчання – читайте у матеріалі кореспондентів 24 каналу.

За перший тиждень телеуроків організаторів часто критикували. Насамперед, через вибір каналів для навчання: їх транслюють у медіа, які пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Зверніть увагу "Все буде добре!": школярі створили креативний проєкт на підтримку вчителів: відео

Окрім того, один з телеканалів перед початком уроку показав рекламу Віктора Медведчука, а під час ефіру школярів закликали дивитися політичне ток-шоу. Також глядачі зауважили, що через хвилювання вчителі час від часу роблять помилки, які перед виходом в ефір не виправляють. Наприклад, на уроці географії вчителька переплутала Індійський океан з Атлантичним.



Один з вчителів, який бере участь у проєкті, пояснив, що педагоги самі готують уроки, без редакторів і часу на це в них обмаль. Це вчитель математики Дмитро Номіровський пояснив на своїй сторінці у фейсбуці.

Вчителям таки дозволили переглядати відзнятий матеріал після розголосу цієї ситуації. Вони також пояснили, що за нових умов набагато складніше зацікавити школяра по той бік екрану, тому що звикли на уроках комунікувати з учнем.

Я намагаюся під час уроків давати більше зображень, теоретичного матеріалу, цікавого матеріалу. Для того, щоб учнів зацікавити, щоб у них була мотивація вчити історію,

– розповів вчитель історії Артур Бабенко.

Водночас експерти впевнені, що після карантину підхід до навчання зміниться, як в учнів, так і у вчителів. Перші стануть самостійними, другі – зрозуміють, що способів донести інформацію та зацікавити школярів є значно більше.

Що відомо про онлайн-уроки?Це освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", ініційований президентом України. Відеоуроки щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.



Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.



Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі.