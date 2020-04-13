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"Все буде добре!": школярі створили креативний проєкт на підтримку вчителів: відео

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Школярі підтримують вчителів / Ben Wicks

Столичні старшокласники започаткували проєкт "Все буде добре!" в рамках якого, викладають пости подяки вчителям та розповідають про дистанційне навчання та підтримку. Проєкт підхопили учні з усієї України.

Про таку ініціативу повідомляє заступник голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці у фейсбук.

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Школярі з усієї України постять в соціальних мережах пости з підтримкою чи подякою для вчителів, прикріпляючи хештеги.

Головна філософія – показати, що дистанційне навчання має свої результати й підтримати вчителів, які щодня в нових умовах навчають наших з вами діток,
– розповів посадовець.

Скільки учнів долучились до ініціативи

  • 954 учасники;
  • викладено понад 3 тисячі постів з порадами та лайфхаками щодо дистанційного навчання.

Як долучитися?Треба написати пост на підтримку вчителів. Окрім хештегу "Все буде добре!", учні також додають хештеги #Мій_вчитель_мій_друг, де діти дякують своїм учителям за цікаві дистанційні уроки. #Не_дай_собі_заржавіти, тут школярі та вчителі з різних шкіл проводять спортивні відеотренування.

А також: #ЗалишайсяВдома #Мій_домашній_улюбленець, #НаукаВдома, та інше.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Українська школа онлайн Вчителі Школярі Освіта Школа
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