Какими украинскими эквивалентами можно заменить слово "опечатка" – рассказываем со ссылкой на филолога Светлану Чернышову.

Как правильно сказать "опечатка" на украинском языке?

Все мы время от времени ошибаемся при написании или печати. Пропустили букву, переставили слоги, нажали не ту клавишу... И чаще всего говорим: "Там опечатка". Однако в украинском языке для этого есть собственные слова, и выбор зависит от того, о какой именно ошибке идет речь.

Опечатка – это русизм, им называют ошибку, допущенную при печати или наборе текста.

Начнем с того, что на украинском языке не "печатают", а – "друкують". Поэтому самый распространенный украинский эквивалент русского "опечатка" – друкарська попилка. Именно такой вариант предлагает Александр Пономарив, доктор филологических наук, профессор.

Как заменить "опечатка": смотрите видео

Сегодня, когда большинство текстов мы создаем на компьютере или телефоне, мы их "друкуємо", поэтому все чаще употребляется слово "одрук".

Есть и другие слова, которые можно использовать, например – "описка" и "огріх".

Описка – это случайная ошибка, допущенная при написании или наборе текста: пропущенная, переставленная или неправильно написанная буква или слово. Подобное объяснение вы найдете и для слова "огріх", но его можно использовать и в отношении изделий – огрех в изготовлении.

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Слово"описка" образовано от глагола "описатися", то есть непреднамеренно допустить ошибку при письме. Оно является собственным для украинского языка и давно зафиксировано в словарях.

Вы встретите еще несколько интересных вариантов, которые предлагают языковеды:

одруківка,

хиба,

хибкодрук,

хибодрук,

друкохиба.

Эти слова характерны для украинского словообразования, мы просто вынужденно не знали о них и не слышали, но они понятны каждому украинцу.

Интересно! В средние века в Европе, когда немецкий мастер Иоганн Гутенберг создал механическое устройство для отливки металлических букв и ручной пресс, что положило начало современному книгопечатанию, появилось и слово "одрук". Это была настолько кропотливая работа, что ошибки были не редкостью, но они случались и раньше, когда книги писались от руки. Однако иногда, чтобы объяснить ошибки, придумали демона Титивилия, вносящего огрехи в работу писца. Существует даже иллюстрация XIV века на эту тему.

Иллюстрация XIV века о демоне Титивилии / Википедия

Кроме того, в украинском языке есть целая группа названий случайных ошибок, образованных от глаголов:

описка – ошибка при письме;

– ошибка при письме; одрук – ошибка при печати текста;

– ошибка при печати текста; обмовка – непреднамеренная ошибка в устной речи;

– непреднамеренная ошибка в устной речи; обрахунок – ошибка приподсчетах;

– ошибка приподсчетах; недогляд – ошибка из-за невнимательности.

Поэтому вместо русизма "опечатка" на украинском языке следует использовать "одрук" или "друкарська помилка", либо один из вариантов, предлагаемых лингвистами, в зависимости от контекста и ваших предпочтений. Говорите на украинском!