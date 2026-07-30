Якими українськими відповідниками замінити слово "опечатка", розповідаємо з посиланням на філологиню Світлану Чернишову.

Як правильно українською сказати "опечатка"?

Усі ми час від часу помиляємося під час письма чи друку. Пропустили літеру, переставили склади, натиснули не ту клавішу... І найчастіше кажемо: "Там опечатка". Проте в українській мові для цього є власні слова, і вибір залежить від того, про яку саме помилку йдеться.

Опечатка – це росіянізм, ним називають помилку, зроблену під час друку або набору тексту.

Почнемо з того, що українською не "печатают", а – друкують. Тому, найпоширеніший український відповідник до російського "опечатка" – друкарська помилка. Саме такий варіант пропонує Олександр Пономарів, доктор філологічних наук, професор.

Як замінити "опечатка": дивіться відео

Сьогодні, коли більшість текстів ми створюємо на комп'ютері чи телефоні – друкуємо, тому дедалі частіше вживають слово одрук.

Маємо й інші слова, які можна використати, наприклад – описка та огріх.

Описка – це випадкова помилка, допущена під час написання або набору тексту: пропущена, переставлена чи неправильно написана літера або слово. Подібне пояснення ви знайдете і для слова – огріх, але його можна використати і для виробів – огріх у виготовленні.

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Слово "описка" утворене від дієслова "описатися", тобто ненавмисно припуститися помилки під час письма. Воно є питомим для української мови й давно засвідчене в словниках.

Ви зустрінете ще кілька цікавих варіантів, які пропонують мовознавці:

одруківка,

хиба,

хибкодрук,

хибодрук,

друкохиба.

Ці слова характерні для українського словотвору, ми просто про них вимушено не знали і не чули, але зрозумілі кожному українцеві.

Цікаво! В середні віки у Європі, коли німецький майстер Йоганн Гутенберг створив механічний пристрій для відливання металевих літер і ручний прес, що започаткувало сучасне книгодрукування, виникло і слово "одрук". Це була настільки клопітка робота, що помилки були не рідкістю, але вони траплялися і раніше, коли книги писалися вручну. Але деколи, щоб пояснити помилки, придумали демона Титивілія, що вносить огріхи в роботу писаря. Існує навіть ілюстрація XIV століття на цю тему.

Ілюстрація XIV століття про демона Титивілія / Вікіпедія

Крім того, в українській мові є ціла група назв випадкових помилок, утворених від дієслів:

описка – помилка під час письма;

помилка під час письма; одрук – помилка під час друкування тексту;

– помилка під час друкування тексту; обмовка – ненавмисна помилка в усному мовленні;

– ненавмисна помилка в усному мовленні; обрахунок – помилка в підрахунках;

– помилка в підрахунках; недогляд – помилка через неуважність.

Тож замість росіянізму "опечатка" українською варто вживати одрук або друкарська помилка чи один з варіантів, які пропонують мовознавці, залежно від контексту і ваших уподобань. Говоріть українською!