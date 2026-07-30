Якими українськими відповідниками замінити слово "опечатка", розповідаємо з посиланням на філологиню Світлану Чернишову.
Як правильно українською сказати "опечатка"?
Усі ми час від часу помиляємося під час письма чи друку. Пропустили літеру, переставили склади, натиснули не ту клавішу... І найчастіше кажемо: "Там опечатка". Проте в українській мові для цього є власні слова, і вибір залежить від того, про яку саме помилку йдеться.
Опечатка – це росіянізм, ним називають помилку, зроблену під час друку або набору тексту.
Почнемо з того, що українською не "печатают", а – друкують. Тому, найпоширеніший український відповідник до російського "опечатка" – друкарська помилка. Саме такий варіант пропонує Олександр Пономарів, доктор філологічних наук, професор.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як замінити "опечатка": дивіться відео
Сьогодні, коли більшість текстів ми створюємо на комп'ютері чи телефоні – друкуємо, тому дедалі частіше вживають слово одрук.
Маємо й інші слова, які можна використати, наприклад – описка та огріх.
Описка – це випадкова помилка, допущена під час написання або набору тексту: пропущена, переставлена чи неправильно написана літера або слово. Подібне пояснення ви знайдете і для слова – огріх, але його можна використати і для виробів – огріх у виготовленні.
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Слово "описка" утворене від дієслова "описатися", тобто ненавмисно припуститися помилки під час письма. Воно є питомим для української мови й давно засвідчене в словниках.
Ви зустрінете ще кілька цікавих варіантів, які пропонують мовознавці:
- одруківка,
- хиба,
- хибкодрук,
- хибодрук,
- друкохиба.
Ці слова характерні для українського словотвору, ми просто про них вимушено не знали і не чули, але зрозумілі кожному українцеві.
Цікаво! В середні віки у Європі, коли німецький майстер Йоганн Гутенберг створив механічний пристрій для відливання металевих літер і ручний прес, що започаткувало сучасне книгодрукування, виникло і слово "одрук". Це була настільки клопітка робота, що помилки були не рідкістю, але вони траплялися і раніше, коли книги писалися вручну. Але деколи, щоб пояснити помилки, придумали демона Титивілія, що вносить огріхи в роботу писаря. Існує навіть ілюстрація XIV століття на цю тему.
Ілюстрація XIV століття про демона Титивілія / Вікіпедія
Крім того, в українській мові є ціла група назв випадкових помилок, утворених від дієслів:
- описка – помилка під час письма;
- одрук – помилка під час друкування тексту;
- обмовка – ненавмисна помилка в усному мовленні;
- обрахунок – помилка в підрахунках;
- недогляд – помилка через неуважність.
Тож замість росіянізму "опечатка" українською варто вживати одрук або друкарська помилка чи один з варіантів, які пропонують мовознавці, залежно від контексту і ваших уподобань. Говоріть українською!