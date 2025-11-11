Что можно изготовить из природных материалов школьникам, рассказывает 24 Канал, пользуясь идеями из Pinterest.

Что можно изготовить из природных материалов?

Осень щедро дарит нам красочные листочки, желуди, каштаны, веточки, орехи, кора, кукурузные листья, мох, шишки, сухие цветы и другие сокровища природы. Это прекрасное время для творчества, когда школьники могут создавать собственные изделия, развивая воображение, моторику и любовь к окружающей среде.

Природные материалы можно пустить в работу как свежие, так и запастись ими на длительное время засушив, чтобы творить и поздней осенью, и зимой.

Что же можно изготовить? Простор для творчества огромный – для любого возраста, умений, запросов, тем, задач. Это могут быть как плоские, так и объемные изделия, которые будут храниться достаточно долгое время как декор классной комнаты. Вот примерные идеи для использования материалов:

Аппликации из листьев – создание картин, открыток, портретов, животных, пейзажей, венков из засушенных листьев.

– создание картин, открыток, портретов, животных, пейзажей, венков из засушенных листьев. Фигурки животных – ежики из каштанов и пластилина, пауки, лебеди и совы из шишек, гусеницы из желудей и другие поделки.

– ежики из каштанов и пластилина, пауки, лебеди и совы из шишек, гусеницы из желудей и другие поделки. Осенние гирлянды – нанизывание листьев, ягод рябины, желудей на нить.

– нанизывание листьев, ягод рябины, желудей на нить. Панно или картины – композиции из веточек, коры, сухих цветов, мха.

– композиции из веточек, коры, сухих цветов, мха. Подсвечники из тыкв или шишек – декоративные элементы для уюта.

– декоративные элементы для уюта. Маски или декор для праздника осени – из листьев, травы, коры, природного текстиля.

– из листьев, травы, коры, природного текстиля. Изделия из овощей – корабли, машины, дома, человечки и другие идеи.

Идеи для осенних поделок / Pinterest

Осенние поделки – это не только красота, но и способ познать природу, научиться видеть необычное в привычном. Предложите детям собрать материалы во время прогулки, а затем превратить их в нечто волшебное.

Часы из осенних материалов: смотрите видео

Можно даже организовать выставку или конкурс осенних поделок в школе!