В Хмельницкой области маму наказали за прогулы ребенком уроков: что ей грозит

Из-за полномасштабной войны большинство украинских детей вынуждены учиться дистанционно. Однако не все школьники желают приобщаться к онлайн-урокам.

Часто ребята могут прогулять уроки. Однако за такое поведение могут потом поплатиться их родители.

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Женщину наказали за прогулы сына

Так, жительницу Славуты Хмельницкой области наказали за прогулы ее сыном всех онлайн-уроков в сентябре без уважительных причин. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Теперь ей придется заплатить штраф. Его сумма составляет 1,7 тысячи гривен. Кстати, это минимальное наказание по этой статье.

В общей сложности школьник прогулял 120 уроков. Он учится в школе №1 города Славута. Женщина признала свою вину и отметила, что провела с сыном воспитательную беседу.

Также она должна уплатить около 500 гривен судебного сбора.

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Как сейчас проходит обучение в школах Украины