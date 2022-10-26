Часто ребята могут прогулять уроки. Однако за такое поведение могут потом поплатиться их родители.
Важно будет травить российской пропагандой: коллаборантка в одном из облцентров Украины будет дальше учить детей
Женщину наказали за прогулы сына
Так, жительницу Славуты Хмельницкой области наказали за прогулы ее сыном всех онлайн-уроков в сентябре без уважительных причин. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Теперь ей придется заплатить штраф. Его сумма составляет 1,7 тысячи гривен. Кстати, это минимальное наказание по этой статье.
В общей сложности школьник прогулял 120 уроков. Он учится в школе №1 города Славута. Женщина признала свою вину и отметила, что провела с сыном воспитательную беседу.
Также она должна уплатить около 500 гривен судебного сбора.
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Как сейчас проходит обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные учреждения Киевской области в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.