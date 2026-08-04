Бывает, что правильный ответ не подскажет даже здравый смысл. Казалось бы, если есть одеяло, то должно быть и "підодіяльник". Однако словари предлагают иную норму. Почему так получилось и действительно ли слово"підковдра" является ошибкой, рассказываем со ссылкой на объяснения филолога Светланы Чернышовой.

Підодіяльник или підковдра – есть ли в каком-то из этих слов ошибка?

Есть слова, которые вызывают ожесточенные дискуссии даже среди филологов. Одно из них – "підодіяльник". Одни называют его привычным украинским словом, другие советуют употреблять "підковдра". Так кто же прав? Ответ не так прост, как кажется.

Если посмотреть на слово "підодіяльник", легко заметить, что оно образовано от слова "одеяло". И именно здесь возникает вопрос: если сегодня мы почти всегда говорим "одеяло", то почему чехол для него называем "підковдрою"?

В украинских словарях вы найдете оба слова – "одияло" и "ковдра" – как синонимы. Но одно из них в нашем языке более древнее и более исконное.

Известный языковед Александр Пономарив считал, что более естественным для украинского языка является название – "підковдра". Оно напрямую связано со словом "ковдра", которое сейчас является наиболее употребительным.

Иное мнение высказывает лингвист Ольга Багний. Она подчеркивает, что в украинском языке нормативными являются и "ковдра", и "одіяло". А если существуют оба названия предмета, то закономерно могут существовать и два названия его чехла.

Самое интересное, что словари не дают категоричного ответа. Словарь украинского языка в 20 томах приводит слово "підодіяльник" со значением "легкий чехол, который надевают на одеяло" и одновременно указывает синоним "підковдра".

Следовательно, утверждение, будто "підодіяльник" – это безусловно ошибка или русизм, не соответствует современным словарным данным.

А еще есть и третье название. Популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер обращает внимание на что-то еще древнее украинское – "наволока". Когда-то так называли тканевый чехол, который можно было надевать не только на подушку, но и на одеяло. Именно от этого слова происходит знакомая всем "наволочка".

Поэтому, если вы ориентируетесь на современные академические словари, можете смело использовать слово "підодіяльник" – это нормативное слово.

Если же вам ближе рекомендация Александра Пономарива или просто нравится более прозрачное строение слова, можете сказать "підковдра" – это название также зафиксировано в украинских словарях.

Как называть другие предметы постельного белья на украинском языке?

Это не единственная ошибка, которую допускают украинцы. Вот подборка самых распространенных ошибок в названиях предметов постельного белья, которые встречаются в повседневной речи.

"кровать" – "ліжко".

"підодіяльник" – "підодіяльник", "підковдра".

"одеяло" – "ковдра", "одіяло".

"простинь" – "простиня", "простырадло", "простирало".

"матрас" – "матрац".

"комплект постели" – "комплект постільної білизни".

"полуторная кровать" – "півтораспальне ліжко".

"бельйо" – "білизна", "постільна білизна".

"покрывало на кровать" – "покривало на ліжко" или просто "покривало".

Как называются предметы постельного белья: смотрите видео

Иногда языковая норма – это не выбор между "правильно" и "неправильно". История слов "підодіяльник" и "підковдра" показывает, что украинский язык может сохранять несколько собственных названий одного предмета. А знание их происхождения помогает понять не только отдельное слово, но и то, как развивается сам язык.