Буває, що правильну відповідь не підкаже навіть здоровий глузд. Здавалося б, якщо є ковдра, то має бути й "підковдра". Проте словники пропонують іншу норму. Чому так сталося і чи справді слово "підковдра" є помилкою, розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Світлани Чернишової.

Підодіяльник чи підковдра – чи є у котромусь слові помилка?

Є слова, які викликають запеклі дискусії навіть серед філологів. Одне з них – "підодіяльник". Одні називають його звичним українським словом, інші радять уживати "підковдра. То хто ж має рацію? Відповідь не така проста, як здається.

Якщо подивитися на слово "підодіяльник", легко помітити, що воно утворене від слова "одіяло". І саме тут виникає запитання: якщо сьогодні ми майже завжди кажемо "ковдра", то чому чохол для неї називаємо підодіяльником?

В українських словниках ви знайдете обидва слова – одіяло і ковдра, як синоніми. Але одне в нашій мові давніше та питоміше.

Відомий мовознавець Олександр Пономарів уважав, що природнішою для української мови є назва – підковдра. Вона безпосередньо пов'язана зі словом "ковдра", яке нині є найуживанішим.

Іншу думку висловлює мовознавиця Ольга Багній. Вона наголошує, що в українській мові нормативними є і ковдра, і одіяло. А якщо існують обидві назви предмета, то закономірно можуть існувати й дві назви його чохла.

Найцікавіше, що словники не дають категоричної відповіді. Словник української мови у 20 томах подає слово "підодіяльник" зі значенням "легкий чохол, який одягають на ковдру" і водночас зазначає синонім "підковдра".

Отже, твердження, ніби "підодіяльник" – це безумовно помилка або русизм, не відповідає сучасним словниковим даним.

А ще маємо і третю назву. Популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр звертає увагу на ще одне давнє українське слово – наволока. Колись так називали тканинний чохол, який могли надягати не лише на подушку, а й на ковдру. Саме від цього слова походить знайома всім "наволочка".

Тому якщо ви орієнтуєтеся на сучасні академічні словники, можете сміливо вживати підодіяльник – це нормативне слово.

Якщо ж вам ближча рекомендація Олександра Пономаріва або просто подобається прозоріша будова слова, можете сказати "підковдра" – ця назва також зафіксована в українських словниках.

Як називати інші предмети постільної білизни українською?

Це не єдина помилка, якої припускаються українці. Ось добірка найпоширеніших помилок у назвах предметів постільної білизни, які трапляються в повсякденному мовленні.

"кровать" – "ліжко".

"пододеяльник" – "підодіяльник", "підковдра".

"одеяло" – "ковдра", "одіяло".

"простинь" – "простиня", "простирадло", "простирало".

"матрас" – "матрац".

"комплект постелі" – "комплект постільної білизни".

"полуторне ліжко" – "півтораспальне ліжко".

"бельйо" – "білизна", "постільна білизна".

"покривало на кровать" – "покривало на ліжко" або просто "покривало".

Як називати предмети постільної білизни: дивіться відео

Іноді мовна норма – це не вибір між "правильно" і "неправильно". Історія слів "підодіяльник" і "підковдра" показує, що українська мова може зберігати кілька власних назв одного предмета. А знання їхнього походження допомагає зрозуміти не лише окреме слово, а й те, як розвивається сама мова.