В Украине строят фабрику-кухню: как сейчас питаются дети в школах

В начале этого года в Украине заработала реформа школьного питания. Дети в учебных заведениях должны были есть здоровую пищу. Война же внесла свои коррективы.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что горячее питание сейчас имеют далеко не все школы. Особенно трудно обеспечить его на деоккупированных территориях.

Важно Кто будет определять формат обучения детей в садах и школах: в МОН разъяснили

Сколько школ в Украине имеет горячее питание

В этом учебном году, по словам Зеленской, более 3 тысяч украинских школ работают в офлайн-режиме. Еще более 4 тысяч – в смешанном. Однако обеспечивает учеников горячим питанием лишь немногим более половины школ. Сложнее всего обеспечить это питание в учебных заведениях на деоккупированных территориях.

К слову, первая леди сообщила, что в конце лета в Буче запустили строительство фабрики-кухни. Она обеспечит полноценным меню все окружающие учебные заведения.

Как восстановить питание в других школах страны

Елена Зеленская обсудила со своими коллегами и международными партнерами Украины вопросы обеспечения детей нормальным питанием в других школах страны.