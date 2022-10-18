В Украине строят фабрику-кухню: как сейчас питаются дети в школах
Источник:Елена Зеленская
В начале этого года в Украине заработала реформа школьного питания. Дети в учебных заведениях должны были есть здоровую пищу. Война же внесла свои коррективы.
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что горячее питание сейчас имеют далеко не все школы. Особенно трудно обеспечить его на деоккупированных территориях.
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Сколько школ в Украине имеет горячее питание
В этом учебном году, по словам Зеленской, более 3 тысяч украинских школ работают в офлайн-режиме. Еще более 4 тысяч – в смешанном. Однако обеспечивает учеников горячим питанием лишь немногим более половины школ. Сложнее всего обеспечить это питание в учебных заведениях на деоккупированных территориях.
К слову, первая леди сообщила, что в конце лета в Буче запустили строительство фабрики-кухни. Она обеспечит полноценным меню все окружающие учебные заведения.
Как восстановить питание в других школах страны
Елена Зеленская обсудила со своими коллегами и международными партнерами Украины вопросы обеспечения детей нормальным питанием в других школах страны.
От питания зависит не только качество обучения, но психологическое состояние детей. И мы, взрослые, о нем позаботимся,
– подчеркнула Зеленская.
- приготовление пищи в случае объявления воздушной тревоги;
- резерв продуктов;
- выделение средств на закупку продуктов;
- анализ питания в учебных заведениях;
- продолжение популяризации здорового питания;
- обучение и повышение квалификации поваров.
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Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытия, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской глава Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.