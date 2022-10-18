Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що гаряче харчування зараз мають далеко не всі школи. Особливо важко його забезпечити на деокупованих територіях.
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Скільки шкіл в Україні має гаряче харчування
Цього навчального року, за словами Зеленської, понад 3 тисячі українських шкіл працюють в офлайн-режимі. Ще понад 4 тисячі – у змішаному. Однак забезпечує учнів гарячим харчуванням лише трохи більше ніж половина шкіл. Найскладніше забезпечити це харчування у закладах освіти на деокупованих територіях.
До слова, перша леді повідомила, що наприкінці літа у Бучі запустили будівництво фабрики-кухні. Вона забезпечить повноцінним меню всі навколишні заклади освіти.
Як відновити харчування в інших школах країни
Олена Зеленська також обговорила зі своїми колегами та міжнародними партнерами України питання забезпечення дітей нормальним харчуванням в інших школах країни.
Від харчування залежить не лише якість навчання, а й психологічний стан дітей. І ми, дорослі, про нього подбаємо,
– наголосила Зеленська.
- приготування їжі у разі оголошення повітряної тривоги;
- резерв продуктів;
- виділення коштів для закупівлі продуктів;
- аналіз харчування у закладах освіти;
- продовження популяризації здорового харчування;
- навчання та підвищення кваліфікації кухарів.
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Яка зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.