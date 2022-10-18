Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що гаряче харчування зараз мають далеко не всі школи. Особливо важко його забезпечити на деокупованих територіях.

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Скільки шкіл в Україні має гаряче харчування

Цього навчального року, за словами Зеленської, понад 3 тисячі українських шкіл працюють в офлайн-режимі. Ще понад 4 тисячі – у змішаному. Однак забезпечує учнів гарячим харчуванням лише трохи більше ніж половина шкіл. Найскладніше забезпечити це харчування у закладах освіти на деокупованих територіях.

До слова, перша леді повідомила, що наприкінці літа у Бучі запустили будівництво фабрики-кухні. Вона забезпечить повноцінним меню всі навколишні заклади освіти.

Як відновити харчування в інших школах країни

Олена Зеленська також обговорила зі своїми колегами та міжнародними партнерами України питання забезпечення дітей нормальним харчуванням в інших школах країни.