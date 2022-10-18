Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что горячее питание сейчас имеют далеко не все школы. Особенно трудно обеспечить его на деоккупированных территориях.
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Сколько школ в Украине имеет горячее питание
В этом учебном году, по словам Зеленской, более 3 тысяч украинских школ работают в офлайн-режиме. Еще более 4 тысяч – в смешанном. Однако обеспечивает учеников горячим питанием лишь немногим более половины школ. Сложнее всего обеспечить это питание в учебных заведениях на деоккупированных территориях.
К слову, первая леди сообщила, что в конце лета в Буче запустили строительство фабрики-кухни. Она обеспечит полноценным меню все окружающие учебные заведения.
Как восстановить питание в других школах страны
Елена Зеленская обсудила со своими коллегами и международными партнерами Украины вопросы обеспечения детей нормальным питанием в других школах страны.
От питания зависит не только качество обучения, но психологическое состояние детей. И мы, взрослые, о нем позаботимся,
– подчеркнула Зеленская.
- приготовление пищи в случае объявления воздушной тревоги;
- резерв продуктов;
- выделение средств на закупку продуктов;
- анализ питания в учебных заведениях;
- продолжение популяризации здорового питания;
- обучение и повышение квалификации поваров.
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Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытия, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской глава Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.