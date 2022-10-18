Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что горячее питание сейчас имеют далеко не все школы. Особенно трудно обеспечить его на деоккупированных территориях.

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Сколько школ в Украине имеет горячее питание

В этом учебном году, по словам Зеленской, более 3 тысяч украинских школ работают в офлайн-режиме. Еще более 4 тысяч – в смешанном. Однако обеспечивает учеников горячим питанием лишь немногим более половины школ. Сложнее всего обеспечить это питание в учебных заведениях на деоккупированных территориях.

К слову, первая леди сообщила, что в конце лета в Буче запустили строительство фабрики-кухни. Она обеспечит полноценным меню все окружающие учебные заведения.

Как восстановить питание в других школах страны

Елена Зеленская обсудила со своими коллегами и международными партнерами Украины вопросы обеспечения детей нормальным питанием в других школах страны.