Люди, которые говорят, что язык не важен, подыгрывают врагу, – интервью с Павлом Вышебабой

Украинский язык стал для украинцев своеобразным маркером и символом. Вместо этого должен стать еще и языком вашего будущего рода и не оставить шансов на существование в пределах нашего государства языку русскому. В этом убежден военный и поэт Павел Вышебаба.

Он акцентирует: родной язык защищает от российской пропаганды, которая пытается развалить единство нашего народа и государства, которое ценой собственной жизни отстаивают украинские Герои. И если вы пытаетесь кивать в сторону военных, мол, некоторые из них говорят по-русски – не стоит: вы не на линии огня. Вместо этого с такими соображениями можете легко попасть на "иглу" российской пропаганды и подыгрывать врагу. И это не единственный аргумент, почему от русского языка – языка страны-терориста, страны, у которой нет будущего – надо наконец-то отказатся.

Ко Дню украинской письменности и языка, который отмечаем сегодня, 27 октября, мы поговорили с военным, который с начала войны перешел на украинский и отказался от русского.

Павел Вышебаба – писатель, музыкант, экоактивист, участник Революции Достоинства, командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша – в интервью 24 Каналу рассказал, почему украинский язык – не "какая разница", а сверхважная; как те, кто общается на русском, виглядят людьми недалекими и непрогрессивными; как русская культура, ответственна за то, что Россия превратилась в страну террористов; как научится искоренят русския язик из своей жизни и не подыгрывать врагу благодаря языку и можно ли объяснить украинцам, которые говорят по-русски, что этот язык – это часть "русского мира"?

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Почему военные на передовой могут говорить по-русски

Когда и почему вы перешли на украинский язык?

Это произошло с оккупацией моего родного города Краматорска. Я был в тот момент в Киеве, но там оставались мои родные. После трех месяцев Майдана началась война.

Краматорск был одним из первых городов, оккупированных русскими. Его оккупировали с обращением к местным: "Мы же с вами на одном языке говорим, мы одна страна"… И у меня как переключатель какой-то сработал: надо забрать у врага и оккупанта этот аргумент, что мы общаемся одним языком и вроде бы являемся одной страной.

Поэтому я решил перейти на украинский. Это было весной 2014 года.

А как вы считаете, должны ли украинские военные говорить исключительно на украинском языке?

Военнослужащие, прежде всего, должны эффективно выполнять свои задачи. Если у них проблемы с языком или если им сложно общаться на украинском, то никто не будет за это носом тыкать. Общайтесь на другом языке.

И все же большинство нашей бригады общается на украинском или пытается общаться на украинском. Или суржиком – атомным, яростным. Но чисто русский язык очень тяжело услышать на фронте.

Поэтесса и защитница Ярина Черногуз нам в интервью говорила, что обвинять военнослужащих в том, что они говорят по-русски – бессмысленно. Она объяснила, что на фронте вообще некорректно акцентировать внимание на том, кто и на каком языке говорит. Согласны ли вы с таким мнением?

Есть один критерий – эффективность, то есть то, как ты быстро передаешь информацию. Если ты не способен быстро говорить на украинском, а можешь передать информацию по-русски, то говори по-русски, ведь информация может быть чрезвычайно важной. Если ты не можешь быть эффективным на украинском, а это очень важно для военного, потому что, например, не знаешь терминологии, то говори как хочешь, чтобы ты хорошо выполнял свою работу и передавал нужную информацию как можно быстрее.

А о языке можно говорить тогда, когда военные отдыхают. Хотя бывают, конечно, ситуации, когда кто-то по рации начинает говорить по-русски, то просят его государственным повторить на всякий случай.

Зачем россияне на фронте учатся говорить на украинском

Многие военные рассказывали, что речь на фронте спасает жизнь. Сталкивались ли вы с такими ситуациями?

Это особенно актуально было в начале полномасштабного вторжения, когда россияне только свергли на нас. Тогда очень легко можно было отличить врага от своего благодаря украинскому языку. Но ведь они учатся, к сожалению. Даже брали людей, которые говорили на украинском по рации. Ведь по ту сторону может быть россиянин, а может быть и завербованный житель так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Это в первые 2 месяца войны украиноязычного врага невозможно было встретить. Сейчас уже такие есть, потому что они понимают: для нас язык является маркером, потому и взяли наше оружие себе на вооружение. Мы уже не так доверительно относимся даже к тем, кто говорит на украинском. Ведь это также может быть враг, завербованный и обученный украинскому.



Военный Павел Вышебаба / Фото с его инстаграма

Есть ли в вашей бригаде какие-то кодовые слова, которые помогают отличить своего от чужого?

В начале полномасштабного вторжения, знаю, проверяли на "паляницу". Но это уже давно в прошлом, потому что даже челюсть россиянина можно научить говорить "паляница". Потому такие проверки уже не актуальны.

Почему аргумент "а военные говорят по-русски" не работает на гражданских

Часто люди, говорящие на русском, оправдывают свои действия тем, что военные на фронте говорят на русском. Почему неуместно гражданским сравнивать себя в этом плане с военными?

Мне понравилось, как парень из Третьей штурмовой бригады сказал: "Если вы русскоязычный и оправдываете то, что военные говорят по-русски, то чего вы не на фронте? Идите на фронт и говорите по-русски, здесь можно". Это прекрасный и остроумный ответ. Следует понимать, что у военного может не быть сил, вдохновение учить украинский. Ведь переход все же нуждается в усилиях, даже если у тебя есть определенный пассивный запас украинских слов.

Поэтому, если у военного нет времени на эти усилия, то не надо его этим упрекать. А вы в гражданской жизни можете практиковаться с кассирами, с официантами, с незнакомцами…

Как обычно переходят на язык: сначала начинают короткие диалоги, потом сложные со своими знакомыми. И так переходят на украинский. Итак, если у вас есть время на такие усилия, то зачем оправдываться с помощью тех, кто такого времени такого на эти усилия не имеет?

Чему учить детей русскому – глупо сейчас

Вы упомянули о кассирах, официантах. Эти люди сейчас, согласно языковому закону, на работе должны говорить только на украинском. Почему даже во время полномасштабной войны с Россией отдельные украинцы агрессивно реагируют на просьбу или требование общаться государственным, или даже упрекают за то, что к ним обращаются на украинском?

Мне бы хотелось, чтобы изменения в обществе происходили в одну секунду, но такого не бывает. Общество – очень инертный механизм, который эти изменения внедряет постепенно. Даже авторы этого, принятого Верховной Радой, прекрасного закона о языке понимали: он не станет действовать с первого дня от вступления в силу. Все потому, что общество постепенно внедряет любые изменения, ведь у людей в голове много стереотипов, предубеждения по языку.

В Украине очень долго языковой вопрос накручивали, порождали всевозможные стереотипы. Например, такие как "на каком языке тебя мама и папа научили, на таком языке ты и должен говорить". Хотя это не так.

Язык рода – это не только прошлое, не только тот язык, на котором с тобой общались родители, бабушки, дедушки. Это и язык твоего будущего рода. Ты сам выбираешь язык, на каком языке будет род твой говорить в будущем.

Поэтому я сейчас совершенно не пойму людей, выбирающих языком своего рода русский. Зачем вообще его учить?

Это язык прошлого, язык страны-террориста, язык страны, у которой нет будущего. Поэтому, зачем вообще его учить, тем более передавать своим детям? Это неуместно. Я уж не говорю о каких-то патриотических чувствах. Это просто глупо – учить своих детей языку мертвой страны. Россия сейчас – живой мертвец.

Понятно, что ничего хорошего там не будет. Если она в какой-то форме еще будет существовать, это будет очень пришедшая в упадок страна не только третьего, но и четвертого мира, от которой все отворачиваются. Поэтому глупо передавать своим детям и внукам язык мертвой страны.

Как искоренить этот аргумент людей, которые говорят, что русский язык – это язык их детства, семьи и тому подобное?

Самая большая проблема – это эмоциональные связи с прошлым. Их детство или юность ассоциируется с русским языком. Лучшие моменты жизни, какие-то первые поцелуи были под памятником Пушкина или, не дай Бог, Ленина. Никому не советую таких воспоминаний. Все эти эмоциональные связи очень мощные. Это своеобразный якорь в психике.

Прежде всего, нужно осознать: это из-за эмоциональных связей в нашей памяти, и нет никакого секрета в тех российских песнях. Секрет только в том, что у вас в жизни произошло что-то важное под саундтрек, к сожалению, российский.

Во-вторых, нужно создавать новые приятные воспоминания под новый информационный фон. Если у нашего поколения много воспоминаний связано с российской музыкой, культурой, поэзией, то нужно думать о будущем.

Мы должны повлиять на то, чтобы у наших детей были приятные воспоминания под песни Онуки, вспоминали первый поцелуй под памятником Василию Стусу на улице не имени Высоцкого, а имени Ивасюка. Надо сделать так, чтобы эмоциональные связи, которые достаточно сильны, были приятными и на фоне украинского у наших детей. Надо сделать информационную, культурную среду для них украиноязычной.

И именно с ними дети должны быть и будут связаны сильными личными воспоминаниями, очень важными в жизни. Вот и все. Не поступайте так, как ваши родители: не тяните в следующее поколение Высоцких…

Я вот не хочу музыку своей юности, типа Земфиры, рокеров русских, тянуть в будущее, потому что у них нет будущего. Я не хочу, чтобы в будущем у моих детей были российские исполнители. Поэтому в информационном и личном пространстве должна быть только украинская музыка или классная зарубежная. Кстати, польский рэп очень крут.

Как русская культура способствовала превращению России в страну террористов

Актер Андрей Исаенко из "Женского врача" выступил против тотальной украинизации. Хочет, например, чтобы его дочь прочитала Чехова в оригинале на русском и т.д. Нужна ли в Украине тотальная украинизация и почему?

Это просто дисбаланс. Чехова в подлиннике? А почему не Фицджеральд? Мы живем в Украине, и нормально знать у нас украинский.

Теперь относительно иностранных языков. Есть английский язык, на котором общаются сейчас ближайшие наши партнеры – Европейский Союз, США. Да и вообще – это язык бизнеса. Также возникает вопрос языков наших соседей: вот у нас есть Польша на Западе и Россия – на Севере. Почему мы должны читать Чехова в оригинале, а Адама Мицкевича – нет? А потому, что мы жили в империи, колониальный статус которой предполагал, что мы должны знать язык центра – как колония язык своей империи. А мы – не колония.

Если же вам нравится иностранная литература, то подумайте: какого черта вы знаете всю русскую литературу и не знаете польской? Польша – мощный сосед с очень мощной литературой, экономикой и влиянием в мире. И вообще, я считаю, что русская культура частично ответственна за то, что Россия превратилась в страну террористов. За то, что там – люди-зомби, которые не способны мыслить критично. (Хотя и есть классика: Достоевский, Толстой, Чехов).

А что случилось с русской литературой? Сейчас нет писателей не то, что уровня Достоевского и Толстого в России, там просто нет приличных писателей. Это пародии, пропагандисты, типа Прилепина. Они не являются наследниками этой литературы. Это просто шуты, которые притворяются писателями, а на самом деле являются пропагандистами.

И в то же время посмотрите на европейские литературы, которые сейчас продолжают развиваться: там постоянно известны имена, которые продолжают продвигать литературу вперед. У европейских литератур есть это будущее, которого нет в русской литературе. Поэтому те, кто хочет вместе со своими детьми смотреть в будущее, а не в прошлое, должны учить языки наших других соседей.



Русский – язык страны-террориста, у которой нет будущего / Фото с инстаграм-страницы Павла Вышебабы

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А какой язык вы хотите выучить?

Я, например, мечтаю выучить польский. Во-первых, мне очень нравится, как она звучит. Во-вторых: я бы действительно хотел читать произведения их авторов в оригинале. И я очень жалею, что меня не научили этому в школе. Зато у меня в школе, кроме украинского языка и литературы, какого-то черта был русский язык и литература. Почему? Да потому, что это – имперское наследие, потому что колония считала, что необходимо учить язык центра…

А ваша дочь, на каком языке говорит? Что вы как отец можете посоветовать родителям, воспитывающим новое поколение украинцев?

С первых секунд жизни моя дочь слышит украинский. Для меня это было очень важно. Я перешел на украинский до рождения дочери; моя жена, ныне бывшая, на тот момент тоже перешла на украинский. Так что наш ребенок сразу слышал украинский язык. Для нее это очень важные воспоминания – на каком языке папа и мама с ним говорят. Мы сразу заложили украинский родной язык, язык нашего рода в будущем.



Павел Вышебаба с дочерью / Фото с фейсбук-страницы воина

И сейчас совершенно очевидно, что ребенка нужно защищать от российского дерьма. Вы только послушаете, о чем их песни. Поэтому когда вы выбираете язык для своего ребенка, второй или третий, кроме украинского и английского, просто подумайте: вы хотите, чтобы ваш ребенок общался свободно с местным населением Тамбова и Сургута, или Кракова, Варшавы, Вильнюса или Праги? Подумайте: вам нужно, чтобы ваш ребенок понимал жителей русского мухосранска или соседей с Запада.

Просто задайте себе вопрос: "На какого черта ребенку вообще может понадобиться в 21-м веке русский язык?". Не нужен он в этом веке никому, а тем более украинцам, пострадавшим от врага, который общается на русском.

Почему говорить на украинском – модно, а на русском – нет

Почему в некоторых крупных городах, в частности в Киеве, украиноязычным навязывают комплекс неполноценности и советуют перейти на русский?

Когда я недавно был в отпуске в Киеве, то заметил, что наоборот – теперь те, кто общается на русском, выглядят людьми недалекими и непрогрессивными. Так и есть, потому что это люди, которые смотрят в прошлое. Как только я переехал в 2013 году в Киев, попал в такую же среду, где говорить по-русски считалось странным. Я восхищался людьми, которые прекрасно свободно говорили на украинском.

И я вижу, как в течение этих 10 лет меняется ситуация: говорить на украинском считается более элитарно, чем по-русски. В то же время русский язык, в принципе, сейчас маргинализирован.

Это совершенно справедливо. и мне нравится такая тенденция.

Многие украинцы, которые с начала полномасштабной войны перешли на украинский с русского, возвращаются обратно к языку агрессора. Почему, по вашему мнению, и можно ли этому противодействовать?

Да, есть такая тенденция. Часть тех, кто перешел 24 февраля на украинский, сейчас возвращается обратно к русскому. Также это замечаю. Я думаю, это просто нехватка силы воли. С другой стороны, это работа российского ИПСО, ФСБ и так далее, особенно если в сети распространяются комментарии типа "какая разница на каком языке", "а есть военные, которые на русском говорят" и так далее.

Я считаю, что это подыгрывание врагу или прямая его работа, если люди говорят, что речь не имеет никакого значения. И люди, которые легко поддаются влиянию такого информационного шума, и переходят обратно на русский, потому что так проще.

Не все способны принять какое-либо решение и придерживаться его. Есть люди безвольные, клонящиеся туда, куда ветер дует. Ветер подул в одну сторону – они заговорили на украинском; ветер подул в другую, что-то прочитали, посмотрели, какое-то видео – снова говорят по-русски. Не все могут придерживаться своего слова. Так будет. Но важно, чтобы процент людей, которые говорят на украинском, постепенно увеличивался.

Мне нравится момент, когда ты декларируешь, что общаешься на украинском, тебе нравится общаться на украинском, и люди с тобой, даже если они дома говорят на русском, говорят на украинском.

Я не скрываю, что я люблю этот язык, он мне нравится и мне приятнее общаться именно на украинском. Поэтому я благодарен своему окружению, которое переходит со мной, практикуется на украинском со мной. Я только этому рад быть своеобразным тренажером по украинскому языку. Если вы также хотите быть для своего окружения примерами, тренажерами, не нужно скрывать то, что вам приятнее общаться на украинском.

Как легко перейти на украинский

Что можете посоветовать тем украинцам, которые не хотят переходить на украинский или им "какая разница"? И тем, кто хочет перейти на украинский, но колеблется?

Тем, что не хотят переходить на украинский, я ничего не могу посоветовать. Никогда с ними не общался и никогда к ним не обращался.

Я пытаюсь людей побуждать к тому, чтобы они попытались говорить на украинском, и всегда обращаюсь к колеблющимся. Это та группа, с которой нам нужно работать.

Это 30 – 40%, по моим подсчетам. Надо обращаться к таким людям, которые хотели бы попробовать говорить на украинском, но им тяжело по тем или иным причинам. И просто поддерживать их в этом выборе.

Если вы не готовы прямо сейчас перейти на украинский во всех сферах своей жизни, переведите гаджеты на украинский, переведите все поисковые системы в социальных сетях, начните общаться на украинском.

Пробуйте говорить на украинском с официантами, кассирами, продавцами. Даже короткими диалогами, но тренируйтесь говорить на украинском. Вы и не заметите, как эти диалоги юудут ставать все длиннее – и впоследствии вы перейдете на украинский со своими близкими. Поставьте себе цель: сегодня я перехожу на украинский – точка. Начните с малого, идите маленькими шагами. Я только через три месяца после перехода начал думать на украинском. Но да, я люблю принять решение и придерживаться его, поэтому сразу перешел во всех сферах на украинский. Это непросто, и, возможно, большинству лучше переходить на украинский постепенно.

Как Россия популяризирует свой язык, чтобы иметь на людей влияние

Как донести до украинцев, которые говорят по-русски, что русский язык – это часть "русского мира"?

Можно, конечно, для себя найти много отмазок, но очевидно, что наш враг – Россия и язык нашего врага – русский. Что вам еще нужно? Для понимания – это очень просто. Не для всех, да, но ведь тут нужно подумать: кому в 21-м веке нужен русский язык? Только России, которая хочет увеличивать свое влияние, часто информационное, через социальные сети, средства массовой информации и так далее. Ей очень нужно, чтобы ее пропагандистский контент понимали.

Вот посмотрите на Грузию: там молодое поколение не знает русского языка. Я был в Грузии в 2013 году. Там старшее поколение понимает русский, а молодое – тинейджеры и студенты – не учили русский, потому какого черта он им нужен?

Грузины не понимают пропаганды противника. А врагу это очень невыгодно. Поэтому просто подумайте, что вам насаждают и популяризируют русский язык для того, чтобы оказать на вас влияние, в частности информационное через социальные сети.

Чтобы вы понимали, о чем все эти тысячи комментариев русских ботов и тезисы русских блоггеров. Поэтому просто уберегите своих детей от влияния нашего врага. Вот и все.

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Как вы уже упомянули, в соцсетях сейчас продолжпется много острых дискуссий между украинцами относительно языка, гуманитарной помощи и так далее. Часто эту вражду разжигают россияне. Почему нельзя поддаваться на вбросы врага, и как это объяснить украинцам?

У нас вообще вопрос информационной гигиены не очень развит. Люди не понимают, что не все, что пишут в интернете, пишут реальные люди, и это не их реальные мнения. Часто это просто работа враждебной пропаганды или подхватывающих ее людей. И на их эмоциях играет враг, и таким образом пытается расколоть наше общество. И это в момент, когда "страну сшивают крупнокалиберными иглами", как в одном моем стихотворении сказано, ценой жизни и здоровья наших людей. И в этот момент люди в тылу разрывают ее из-за каких-то идиотских споров, которые не стоят даже внимания.



Павел Вышебаба на фронте / Фото из соцсетей военного

Просто подумайте, какую цену мы сейчас платим за единство нашей страны – и не нужно за 30 серебряников продавать ее врагу в просто каких-то идиотских второстепенных дискуссиях! Цена нашего единства ежедневно растет – как цена украинского паспорта, гражданства, государства. Каждый день мы платим за это очень высокую цену.

Потому не нужно за копейки быть правым или не правым и в интернете продавать это единство. Цените то, что нам удается пока сохранять наше государство, отвоевывать его, защищать. Чтобы не пришлось потом делать выводы в эмиграции, работая где-то за границей и вспоминая, какое у нас было классное государство, но мы его проср*ли.

Просто помните: то, что у нас сейчас есть государство и что мы можем быть объединены и защищать его, – это уже огромная ценность. Поэтому не надо за бесценок просто так все нивелировать!