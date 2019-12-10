Почему студенты живут в полуразвалившемся общежитии: что известно о ремонте

В черновицком общежитии студенты целый семестр живут с разбитыми туалетами и душевыми. Стоимость работ – более 5 миллионов гривен. Треть уже даже проплатили. До середины декабря 2019 году ремонт должны были закончить, но до сих пор не сделано и половины работ.

Ремонты начались в конце августа 2019 года. Бригада демонтировала старые умывальники, унитазы, плитку в санузлах. Студенты уже три месяца как на учебе, а ремонт до сих пор продолжается. Хотя плата за общежитие из-за неудобств никак не изменилась.

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"Обычный студент платит 2600 гривен за семестр. Это 5 месяцев, с сентября по январь", – пояснил студент Иштван Литак.

Из сотни уборных подрядчик не отремонтировал и половины. Студенты рассказывают, что ремонтников всегда не хватает и работают они неторопливо. Якобы намеренно затягивают время.



Ремонт общежития

"С такими темпами и количеством людей нереально. Если работает 10-15 человек, из которых 5 в читалке отдыхают. Приходим с проверкой и такое видим. Вот и делаем анализ, что не успеют", – рассказал председатель студенческого парламента ЧНУ имени Ю. Федьковича Владимир Крыжановский.



Владимир Крыжановский

Деньги на ремонты выделили Минобразования и Черновицкий университет. Из предусмотренных свыше 5 миллионов гривен подрядчику уже проплатили треть – как аванс.

Вчера вечером нам обещали увеличить количество работников и улучшить исполнение. Увидим по факту 15 декабря. Будем принимать решение по тому объему, который не будет выполнен,

– заявил проректор по административно-хозяйственной работе ЧНУ Дмитрий Федорцов.

Сам подрядчик не видит никакой проблемы. Говорит, все идет по плану, и к 15 декабря объект закончит.

"Немножко есть нюансы: малые помещения и много людей. Плюс еще студенты живут здесь, это все усложняет процесс. Учитывая такой ажиотаж, мы все сделаем своевременно", – пояснил подрядчик Иван Дякон.



Общежитие Черновицкого университета

Студенты же в это не верят и говорят, что за две недели выполнить работу, которую не могли сделать три месяца – нереально. В то же время в университете обещают, если ремонт не доделают, к подрядчику применят санкции. А вот почему решили делать ремонт во время учебного процесса, а не на каникулах – ответа не дают.