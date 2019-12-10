Чому студенти живуть у напіврозваленому гуртожитку: що відомо про ремонт

У чернівецькому гуртожитку студенти цілий семестр живуть із розтрощеними вбиральнями та душовими. Вартість робіт – понад 5 мільйонів гривень. Третину вже навіть проплатили. До середини грудня 2019 року ремонт мали би закінчити, але досі не зроблено і половини робіт.

Ремонти почались наприкінці серпня 2019 року. Бригада демонтувала старі умивальники, унітази, плитку у санвузлах. Студенти вже три місяці як на навчанні, а ремонт і досі триває. Хоча плата за гуртожиток через незручності ніяк не змінилась.

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"Звичайний студент платить 2600 гривень за семестр. Це 5 місяців, з вересня по січень", – пояснив студент Іштван Літак.

Із сотні вбиралень підрядник не відремонтував і половини. Студенти розповідають, що ремонтників завжди бракує і працюють вони неквапливо. Нібито навмисно затягують час.



Ремонт гуртожитку

"З такими темпами і кількістю людей нереально. Якщо працює 10-15 людей, з яких 5 у читалці відпочивають. Приходимо з перевіркою, і таке бачимо. От і робимо аналіз, що не встигнуть", – розповів голова студентського парламенту ЧНУ імені Ю. Федьковича Володимир Крижановський.



Володимир Крижановський

Гроші на ремонти виділили Міносвіти та Чернівецький університет. Із передбачених понад 5 мільйонів гривень, підряднику вже проплатили третину, як аванс.

Вчора ввечері нам обіцяли збільшити кількість працівників і покращити виконання. Побачимо по факту 15 грудня. Будемо приймати рішення по тому обсязі, який не буде виконаний,

– заявив проректор з адміністративно-господарської роботи ЧНУ Дмитро Федорцов.

Сам підрядник не бачить жодної проблеми. Каже, все йде за планом, і до 15 грудня об’єкт закінчить.

"Трошки є нюанси: малі приміщення і багато людей. Плюс ще студенти живуть тут, це все ускладнює процес. Враховуючи такий ажіотаж, ми все зробимо своєчасно", – пояснив підрядник Іван Дякон.



Гуртожиток Чернівецького університету

Студенти ж у це не вірять й кажуть, що за два тижні виконати роботу, яку не могли зробити три місяці – нереально. Водночас в університеті обіцяють, якщо ремонт не дороблять, до підрядника застосують санкції. А от чому вирішили робити ремонт під час навчального процесу, а не на канікулах – відповіді не дають.