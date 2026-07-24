Украинский язык богат не только словами, которые мы используем каждый день, но и тем, что со временем стали редко употребляться. На одну из таких языковых жемчужин, которые стоит заново открыть для себя, обратила внимание блогерша @alenka_zah.

Знаете ли вы слово "погіддя"?

Украинский язык хранит сотни слов, которые почти исчезли из повседневного обихода. Одни остались на страницах классической литературы, другие – в словарях или народных говорах. И зря, ведь многие из них удивительно точны, образны и благозвучны. Попробуем вспомнить слова, которые заслуживают вторую жизнь.

Погіддя – ясная, солнечная, спокойная погода. В переносном смысле – душевное спокойствие, внутренняя гармония и светлое настроение. Можно встретить в словарях в варианте – погоддя.

Слово "погіддя" образовано от прилагательного "погідний", которое означает "ясный, безоблачный, спокойный". Раньше этим словом называли прежде всего хорошую, мягкую погоду, а со временем значение расширилось и стало охватывать состояние погоды в целом.

– Сило таємна! Дай лихо пріч. Пішли погоддя, плодь і сить! – шепоче Ясонь. (Наталя Королева).

У хляпавку – її тут не бракувало – сиділи вдома, читали або писали листи, в погіддя гуляли, переважно за містом, над Черемошем, у горах. (Николай Олийнык).

Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо. (Николай Лукаш, перевод с Джованни Боккаччо).

"Було тихе осіннє погіддя..." (Иван Нечуй-Левицкий).

"Стояло погіддя, ясне й тепле..." (Панас Мирный).

Что такое "погіддя": смотрите видео

В произведениях писателей "погіддя" часто не только передает описание природы, но и создает особое настроение – спокойствия, уюта и гармонии. Это слово словно создано для литературы и поэзии.

Не менее красиво звучат и другие слова, связанные с погодой – "распогодилось" или "выпогодилось", то есть изменение погоды к лучшему, к более теплой и солнечной.

Интересно, что эти слова можно применить и к явлению, и к человеку, то есть:

Наступает ясная погода.

Избавляться от мрачного вида, проникаться хорошим настроением; становиться веселее.

И если мы говорим о красивых словах о погоде, стоит упомянуть "легит" и "осоння", которые тоже пополнят вашу речевую сокровищницу.

Так что, если захочется разнообразить свою речь, смело говорите: "Сьогодні чудове погіддя!"