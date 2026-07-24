Українська мова багата не лише на слова, які ми вживаємо щодня, а й на ті, що з часом стали рідковживаними. На одну з таких мовних перлин, які варто відкривати для себе знову, звернула увагу блогерка @alenka_zah.

Чи знаєте ви слово "погіддя"?

Українська мова зберігає сотні слів, які майже зникли з повсякденного вжитку. Одні залишилися на сторінках класичної літератури, інші – у словниках чи народних говірках. І дарма, адже багато з них напрочуд влучні, образні й милозвучні. Спробуймо згадати слова, які заслуговують на друге життя.

Погіддя – ясна, сонячна, спокійна погода. У переносному значенні – душевний спокій, внутрішня гармонія та світлий настрій. Можна зустріти у словниках у варіанті – погоддя.

Слово "погіддя" утворене від прикметника "погідний", який означає "ясний, безхмарний, спокійний". Давніше ним називали передусім гарну, лагідну погоду, а згодом значення розширилося й почало охоплювати стан погоди загалом.

– Сило таємна! Дай лихо пріч. Пішли погоддя, плодь і сить! – шепоче Ясонь. (Наталя Королева).

У хляпавку – її тут не бракувало – сиділи вдома, читали або писали листи, в погіддя гуляли, переважно за містом, над Черемошем, у горах. (Микола Олійник).

Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо. (Микола Лукаш, переклад з твору Джованні Боккаччо).

"Було тихе осіннє погіддя..." (Іван Нечуй-Левицький).

"Стояло погіддя, ясне й тепле..." (Панас Мирний).

Що таке "погіддя": дивіться відео

У творах письменників "погіддя" часто передає не лише опис природи, а й створює особливий настрій – спокою, затишку та гармонії. Це слово ніби створене для літератури та поезії.

Не менш красиво звучать й інші слова пов'язані з погодою – розпогодилося чи випогодилося, тобто зміна погоди на кращу, теплішу і сонячну.

Цікаво, що ці слова можна застосувати і до явища, і до людини, тобто:

Наставати ясній погоді.

Позбуватися похмурого вигляду, перейматися добрим настроєм; веселішати.

І якщо ми говоримо про красиві слова про погоду, варто згадати легіт та осоння, які теж доповнять вашу мовну скарбничку.

Тож якщо захочеться урізноманітнити свою мову, сміливо кажіть: "Сьогодні чудове погіддя!"