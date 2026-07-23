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Учеба Образование в Украине Поступление в магистратуру в 2026 году: какие экзамены сдают абитуриенты и какие даты нужно запомнить
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Поступление в магистратуру в 2026 году: какие экзамены сдают абитуриенты и какие даты нужно запомнить

Мария Волошин
Порядок поступления в магистратуру в 2026 году
Порядок поступления в магистратуру в 2026 году / Freepik

Все участники основных сессий единого вступительного экзамена для поступления в магистратуру уже получили результаты. Официальные баллы можно найти в электронных кабинетах участников.

Отметим, что в этом году для поступления в магистратуру обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ). О порядке поступления в магистратуру в 2026 году рассказывает 24 Канал.

Какие экзамены необходимо сдать для поступления в магистратуру

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ЕВЭ включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента).

Дополнительно абитуриенты магистратуры по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", сдают единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ).

Кроме того, абитуриенты, поступающие в магистратуру, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на уровне бакалавриата.

Также абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема вуза.

Обратите внимание! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВЭ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты магистратуры могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.

Каковы сроки вступительной кампании в магистратуру 2026 года

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВЭ / ЕФВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВЭ / ЕФВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру
Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт
До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету
До 14 сентября Зачисление на контракт
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов

Ранее мы рассказывали, сколько действуют результаты экзаменов на магистратуру.

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