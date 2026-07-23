Поступление в магистратуру в 2026 году: какие экзамены сдают абитуриенты и какие даты нужно запомнить

Отметим, что в этом году для поступления в магистратуру обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ). О порядке поступления в магистратуру в 2026 году рассказывает 24 Канал.

Какие экзамены необходимо сдать для поступления в магистратуру В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ЕВЭ включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента). Дополнительно абитуриенты магистратуры по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", сдают единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ). Кроме того, абитуриенты, поступающие в магистратуру, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на уровне бакалавриата.

Также абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема вуза.

Обратите внимание! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВЭ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты магистратуры могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.

Каковы сроки вступительной кампании в магистратуру 2026 года

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВЭ / ЕФВВ 24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВЭ / ЕФВВ 1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение 1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт 28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение 28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт 7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) 29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету До 14 сентября Зачисление на контракт 15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов

Ранее мы рассказывали, сколько действуют результаты экзаменов на магистратуру.