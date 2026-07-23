Поступление в магистратуру в 2026 году: какие экзамены сдают абитуриенты и какие даты нужно запомнить

Отметим, что в этом году для поступления в магистратуру обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ). О порядке поступления в магистратуру в 2026 году рассказывает 24 Канал.
Какие экзамены необходимо сдать для поступления в магистратуру
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ЕВЭ включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента).
Дополнительно абитуриенты магистратуры по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", сдают единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ).
Кроме того, абитуриенты, поступающие в магистратуру, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на уровне бакалавриата.
Также абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема вуза.
Обратите внимание! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВЭ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты магистратуры могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.
Каковы сроки вступительной кампании в магистратуру 2026 года
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВЭ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВЭ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
Ранее мы рассказывали, сколько действуют результаты экзаменов на магистратуру.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google