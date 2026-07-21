Если вы поступаете в магистратуру не впервые или решили сменить университет или специальность, не спешите регистрироваться на ЕВИ и ЕПВИ. Сначала стоит проверить, остаются ли в силе результаты ваших предыдущих экзаменов. В 2026 году для этого действуют отдельные правила, которые давно обнародовало Минобразования.

Нужно ли повторно сдавать экзамены для поступления в магистратуру в 2026 году?

Многие абитуриенты, планирующие повторно поступать в магистратуру в 2026 году, задают один и тот же вопрос: нужно ли снова сдавать ЕВИ и ЕФВВ, если экзамены уже были успешно сданы в прошлом или позапрошлом году? Ответ зависит от того, какой именно вступительный экзамен вы сдавали и когда получили результат.

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году при поступлении в магистратуру можно использовать:

результаты ЕВИ 2024, 2025 или 2026 года ;

; результаты ЕПВИ 2025 или 2026 года (для специальностей, где этот экзамен является обязательным).

То есть, если вы сдавали ЕВИ в 2024 или 2025 году и не хотите улучшать свой результат, повторно сдавать этот экзамен не нужно. Аналогично, результаты ЕПВИ 2025 года остаются действительными для вступительной кампании 2026 года.

Кроме того, оценка в учебных заведениях проводится только в очной форме. Для бакалавриата – собеседование по предметам НМТ и творческий конкурс; для магистратуры – собеседование по иностранному языку и профессиональный экзамен. Это касается всех абитуриентов, за исключением отдельных категорий, например абитуриентов из временно оккупированных территорий, военнослужащих, участников спортивных соревнований национальных сборных команд.

Абитуриенты, у которых уже есть действующие результаты вступительных экзаменов, участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях. При подаче заявлений через электронный кабинет система автоматически учтет результаты тех лет, которые соответствуют требованиям Порядка приема.

В то же время, если вы сдавали экзамены повторно в 2026 году, для конкурсного отбора будут использоваться именно актуальные результаты в соответствии с правилами вступительной кампании.

Когда придется сдавать экзамены повторно?

Повторная сдача необходима, если:

вы ранее не сдавали ЕВИ или ЕПВИ;

ЕВИ или ЕПВИ; срок действия ваших результатов истек;

вы хотите улучшить конкурсный балл для поступления;

для поступления; поступаете на специальность, для которой предусмотрен ЕФВВ, но ранее его не сдавали.

Официальные результаты ЕВИ и ЕПВИ размещаются в личном кабинете участника вступительных экзаменов на сайте Украинского центра оценки качества образования. Также абитуриенты могут сформировать экзаменационную карточку, которая используется при поступлении в магистратуру.

Помните! Нововведениемэтого года является система приоритетов при поступлении в магистратуру. Система приоритетов теперь действует не только для бакалавриата, но и для поступления в магистратуру не только на бюджет, но и на контракт. Поэтому – выбирайте внимательно! Напоминаем, что абитуриенты, как и раньше, могут подать до 10 заявлений в общей сложности (до 5 на бюджет) с указанием приоритетности, которую невозможно изменить после подачи. Но – отменены мотивационные письма.

Перед началом подачи заявлений стоит еще раз проверить, соответствуют ли ваши результаты требованиям вступительной кампании 2026 года. Это поможет избежать лишних затрат времени на повторную сдачу экзаменов и правильно спланировать поступление.