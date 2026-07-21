Якщо ви вступаєте до магістратури не вперше або вирішили змінити університет чи спеціальність, не поспішайте реєструватися на ЄВІ та ЄФВВ. Спочатку варто перевірити, чи залишаються чинними результати ваших попередніх іспитів. У 2026 році для цього діють окремі правила, які давно оприлюднило Міносвіти.

Чи потрібно повторно складати іспити для вступу в магістратуру у 2026 році?

Багато вступників, які планують повторно вступати до магістратури у 2026 році, ставлять однакове запитання: чи потрібно знову складати ЄВІ та ЄФВВ, якщо іспити вже були успішно складені торік або позаторік? Відповідь залежить від того, який саме вступний іспит ви складали та коли отримали результат.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, під час вступу до магістратури можна використовувати:

результати ЄВІ 2024, 2025 або 2026 року ;

; результати ЄФВВ 2025 або 2026 року (для спеціальностей, де цей іспит є обов'язковим).

Тобто, якщо ви складали ЄВІ у 2024 або 2025 році й не бажаєте покращувати свій результат, повторно проходити цей іспит не потрібно. Аналогічно результати ЄФВВ 2025 року залишаються чинними для вступної кампанії 2026 року.

Крім того, оцінювання в закладах освіти проводять лише очно. Для бакалаврату – співбесіда з предметів НМТ і творчий конкурс; для магістратури – співбесіда з іноземної мови та фаховий іспит. Це стосується всіх вступників, окрім окремих категорій, наприклад вступників із ТОТ, військових, учасників спортивних змагань національних збірних команд.

Вступники, які вже мають чинні результати вступних випробувань, беруть участь у конкурсному відборі на загальних підставах. Під час подання заяв через електронний кабінет система автоматично врахує результати тих років, які відповідають вимогам Порядку прийому.

Водночас, якщо ви склали іспити повторно у 2026 році, для конкурсного відбору використовуватимуться саме актуальні результати відповідно до правил вступної кампанії.

Коли доведеться складати іспити повторно?

Повторне складання необхідне, якщо:

ви раніше не складали ЄВІ або ЄФВВ;

ЄВІ або ЄФВВ; строк дії ваших результатів закінчився;

хочете покращити конкурсний бал для вступу;

для вступу; вступаєте на спеціальність, для якої передбачене ЄФВВ, але раніше його не складали.

Офіційні результати ЄВІ та ЄФВВ розміщують у персональному кабінеті учасника вступних випробувань на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також вступники можуть сформувати екзаменаційну картку, яка використовується під час вступу до магістратури.

Пам'ятайте! Цьогорічним нововведенням є пріоритетність у магістратурі. Система пріоритетів тепер діє не лише для бакалаврату, а й для вступу в магістратуру не лише на бюджет, а тепер і на контракт. Тому – обирайте уважно! Нагадуємо, що вступники, як і раніше, можуть подати до 10 заяв загалом (до 5 на бюджет) із визначенням пріоритетності, яку неможливо змінити після подання. Але – скасовано мотиваційні листи.

Перед початком подання заяв варто ще раз перевірити, чи відповідають ваші результати вимогам вступної кампанії 2026 року. Це допоможе уникнути зайвих витрат часу на повторне складання іспитів та правильно спланувати вступ.