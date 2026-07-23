Вступ у магістратуру 2026: які іспити складають абітурієнти та які дати запам'ятати

Зауважимо, що цьогоріч для вступу на магістратуру обов'язковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ). Про порядок вступу на магістратуру 2026 розповідає 24 Канал.

Які іспити для вступу до магістратури треба скласти У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що ЄВІ містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році", складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачили ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті.

Також вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачають правилами прийому вишу.

Зверніть увагу! Вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.

Які дати вступної кампанії на магістратуру 2026

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт 1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт 28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт 7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету До 14 вересня Зарахування на контракт 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

Раніше ми розповідали, скільки дійсні результати іспитів на магістратуру.