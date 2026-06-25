О начале кампании сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Что известно о вступительной кампании в колледжи в этом году?

Профессиональное предвузовское образование позволяет получить конкретную профессию и квалификацию профессионального младшего бакалавра.

Профессиональное предвузовское образование даёт молодому человеку конкретную профессию и квалификацию профессионального младшего бакалавра, с которой выпускник сразу выходит на рынок труда. Именно такие специалисты сегодня нужны стране,

– подчеркнул Оксен Лисовой.

По данным Министерства образования и науки, в прошлом году обучение в профессиональных колледжах по 68 специальностям начали более 134 тысяч абитуриентов. Наибольший спрос традиционно наблюдался на специальности в сфере сестринского дела, инженерии программного обеспечения, компьютерной инженерии, строительства, электротехники и автомобильного транспорта.

В МОН отмечают, что именно эти профессии пользуются стабильным спросом на рынке труда, а с началом масштабного восстановления Украины потребность в таких специалистах будет только расти.

В то же время в Украине после окончания 9 класса профессионально-техническое и профессиональное образование выбирает примерно треть выпускников. Для сравнения: в странах Европейского Союза этот показатель составляет около половины учащихся.

В министерстве подчеркивают, что развитие профессионального образования остается одним из приоритетов государственной политики. Там стремятся сделать этот образовательный путь более привлекательным для молодежи, ведь он дает возможность быстро получить востребованную профессию и построить успешную карьеру.

В настоящее время регистрация электронных кабинетов уже доступна для абитуриентов после 9 класса. Для выпускников 11 классов возможность создания электронных кабинетов откроется с 1 июля.

Как выбрать колледж?

По окончании 9 или 11 класса перед выпускниками встает важный вопрос выбора колледжа для продолжения обучения. Эксперты советуют обращать внимание не только на популярность учебного заведения, но и на качество образовательных программ и перспективы трудоустройства после выпуска.

Прежде всего стоит оценить перечень специальностей, предлагаемых колледжем, и их востребованность на современном рынке труда. Важным критерием также является содержание учебных программ, которые должны сочетать теоретическую подготовку с практическими навыками.

Будущим студентам рекомендуют обращать внимание на квалификацию преподавателей, материально-техническую базу и возможности прохождения практики во время обучения. Не менее важно узнать, поддерживает ли учебное заведение участие студентов в проектах, конкурсах и исследовательской деятельности.

Отдельную роль играет формат обучения. Для многих абитуриентов важны гибкий график, современные цифровые инструменты и возможность совмещать учебу с другими занятиями. Эксперты отмечают, что тщательный выбор колледжа может стать важным шагом для успешной карьеры и профессионального развития в будущем.