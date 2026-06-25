Про старт кампанії повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Що відомо про цьогорічну вступну кампанію до коледжів?

Фахова передвища освіта дозволяє отримати конкретну професію та кваліфікацію фахового молодшого бакалавра.

Фахова передвища освіта дає молодій людині конкретну професію і кваліфікацію фахового молодшого бакалавра, з якою випускник одразу виходить на ринок праці. Саме такі фахівці сьогодні потрібні країні,

– наголосив Оксен Лісовий.

За даними Міністерства освіти і науки, минулого року навчання у фахових коледжах за 68 спеціальностями розпочали понад 134 тисячі вступників. Найбільший попит традиційно спостерігався на спеціальності у сфері медсестринства, інженерії програмного забезпечення, комп'ютерної інженерії, будівництва, електричної інженерії та автомобільного транспорту.

У МОН зазначають, що саме ці професії мають стабільний попит на ринку праці, а з початком масштабної відбудови України потреба у таких фахівцях лише зростатиме.

Водночас в Україні після завершення 9 класу фахову передвищу та професійну освіту обирає приблизно третина випускників. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник становить близько половини учнів.

У міністерстві наголошують, що розвиток фахової освіти залишається одним із пріоритетів державної політики. Там прагнуть зробити цей освітній шлях більш привабливим для молоді, адже він дає можливість швидко здобути затребувану професію та побудувати успішну кар'єру.

Наразі реєстрація електронних кабінетів уже доступна для вступників після 9 класу. Для випускників 11 класів можливість створення електронних кабінетів відкриється з 1 липня.

Як обрати коледж?

Після завершення 9 або 11 класу перед випускниками постає важливе питання вибору коледжу для продовження навчання. Експерти радять звертати увагу не лише на популярність закладу освіти, а й на якість освітніх програм та перспективи працевлаштування після випуску.

Насамперед варто оцінити перелік спеціальностей, які пропонує коледж, та їхню затребуваність на сучасному ринку праці. Важливим критерієм також є зміст навчальних програм, які мають поєднувати теоретичну підготовку з практичними навичками.

Майбутнім студентам рекомендують звертати увагу на кваліфікацію викладачів, матеріально-технічну базу та можливості проходження практики під час навчання. Не менш важливо дізнатися, чи підтримує заклад участь студентів у проєктах, конкурсах та дослідницькій діяльності.

Окрему роль відіграє формат навчання. Для багатьох абітурієнтів важливими є гнучкий графік, сучасні цифрові інструменти та можливість поєднувати навчання з іншими заняттями. Фахівці наголошують, що ретельний вибір коледжу може стати важливим кроком для успішної кар'єри та професійного розвитку в майбутньому.