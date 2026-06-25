В КГГА заявляют, что это ещё один шаг к цифровизации образовательных услуг в столице.

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Как работает новая онлайн-услуга?

Чтобы воспользоваться сервисом, родителям необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на Портале услуг Киева;

выбрать услугу "Перевод ребенка в новую школу";

заполнить электронное заявление;

отслеживать статус рассмотрения онлайн.

После подачи заявки система позволяет контролировать весь процесс без необходимости лично посещать учебное заведение.

При оформлении заявления можно выбрать: тип класса (дневной, дистанционный, специальный или смешанный), форму обучения (очная, дистанционная, заочная, экстернатная и другие — в зависимости от доступности в школе), конкретное учебное заведение при наличии свободных мест.

В КГГА отмечают, что сервис позволяет учитывать индивидуальные образовательные потребности ребенка и упрощает взаимодействие между родителями и школами.

В то же время онлайн-перевод имеет ряд ограничений:

услуга доступна только для муниципальных школ Киева;

школа должна быть открыта для набора учащихся на перевод;

окончательный зачет возможен только при наличии свободных мест.

После подтверждения новым учебным заведением прежняя школа оформляет отчисление ученика, а его документы передаются в новое учебное заведение.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский подчеркнул, что город последовательно переводит образовательные услуги в цифровой формат. По его словам, это должно стать стандартом качества городских услуг и существенно упростить жизнь родителям школьников.

Что ещё изменится в школьном образовании?

В Украине с 2027 года планируется полноценно внедрить реформу старшей профильной школы, которая предусматривает переход на 12-летнюю систему обучения. Учащиеся 10–12 классов будут учиться по новым принципам, предусматривающим разделение на профильные направления и большую гибкость образовательных траекторий.

В настоящее время продолжается пилотный этап реформы, в ходе которого тестируются новые учебные программы и подходы к организации образовательного процесса.

Реформа предусматривает введение двух основных направлений обучения:

академического — для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения;

профессионального — для приобретения прикладных навыков и подготовки к рынку труда.

Учащиеся смогут выбирать профиль в соответствии со своими интересами и дальнейшими образовательными планами.

В рамках реформы также меняется подход к формированию старших классов. В частности, в 10–12 классах не устанавливается обязательное минимальное количество в 300 учащихся для функционирования учебного заведения. Это должно позволить общинам более гибко формировать сеть лицеев и обеспечивать доступность профильного обучения даже в менее многочисленных населенных пунктах.