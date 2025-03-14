Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Что должны знать абитуриенты о ЕФВВ, читайте дальше.

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Какие предметные тесты ЕФВВ нужны для поступления в магистратуру

Единый профессиональный вступительный экзамен (ЕФВВ) – один из экзаменов для тех, кто планирует учиться на специальностях таких отраслей знаний:

A "Образование";

B "Культура, искусство и гуманитарные науки";

C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения";

D "Бизнес, администрирование и право";

F "Информационные технологии";

а также на специальности:

G17 "Архитектура и градостроительство";

I9 "Общественное здоровье";

I10 "Социальная работа и консультирование";

I11 "Детские и молодежные службы";

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

J3 "Туризм и рекреация";

J4 "Охрана труда";

K8 "Пожарная безопасность";

K10 "Гражданская безопасность".

Поступающие на эти специальности будут сдавать предметные тесты по таким блокам:

"Педагогика и психология";

"Информационные технологии";

"Экономика и международная экономика";

"Право и международное право";

"Учет и финансы";

"Политология и международные отношения";

"Психология и социология";

"Управление и администрирование";

"История искусства";

"Языкознание" в соответствии с выбранной специальностью.

Шифр Отрасль знаний Код Название специальности Единое профессиональное вступительное испытание А Образование Все специальности один из предметных тестов на выбор поступающего В Культура,

искусство и гуманитарные науки Все специальности, кроме В11 предметный тест по истории искусства В11 Филология (по специализациям) предметный тест по языкознанию С Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения С1 Экономика предметный тест по экономике и международной экономике С2 Политология предметный тест по политологии и международным отношениям С3 Международные отношения предметный тест по политологии и международным отношениям С4 Психология предметный тест по психологии и социологии или предметный тест по педагогике и психологии (на выбор поступающего) С5 Социология предметный тест по психологии и социологии С6 География и региональные студии один из предметных тестов на выбор поступающего С7 Журналистика один из предметных тестов на выбор поступающего D Бизнес,

администрирование

и право D1 Учет и налогообложение предметный тест по учету и финансам D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок предметный тест по учету и финансам D3 Менеджмент предметный тест по управлению и администрированию D4 Публичное управление и администрирование один из предметных тестов на выбор поступающего D5 Маркетинг предметный тест по управлению и администрированию D7 Торговля предметный тест по управлению и администрированию D8 Право предметный тест по праву и международному праву D9 Международное право предметный тест по праву и международному праву F Информационные

технологии Все специальности предметный тест по информационным технологиям G Инженерия, производство и строительство G17 Архитектура и градостроительство предметный тест по истории искусства I Здравоохранение и социальное обеспечение I9 Общественное здоровье один из предметных тестов на выбор поступающего I10 Социальная работа и консультирование один из предметных тестов на выбор поступающего I11 Детские и молодежные службы один из предметных тестов на выбор поступающего J Транспорт и услуги J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг один из предметных тестов на выбор поступающего J3 Туризм и рекреация один из предметных тестов на выбор поступающего J4 Охрана труда один из предметных тестов на выбор поступающего K Безопасность и оборона K8 Пожарная безопасность один из предметных тестов на выбор поступающего K10 Гражданская безопасность один из предметных тестов на выбор поступающего

Тестовые задания ЕФВВ составили согласно программам соответствующих тестов. Единое профессиональное вступительное испытание проводит Украинский центр оценивания качества образования.

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