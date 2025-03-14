Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Що мають знати вступники про ЄФВВ, читайте далі.
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Які предметні тести ЄФВВ треба для вступу в магістратуру
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – один з іспитів для тих, хто планує навчатися на спеціальностях таких галузей знань:
- A "Освіта";
- B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки";
- C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";
- D "Бізнес, адміністрування та право";
- F "Інформаційні технології";
а також на спеціальності:
- G17 "Архітектура та містобудування";
- I9 "Громадське здоров'я";
- I10 "Соціальна робота та консультування";
- I11 "Дитячі та молодіжні служби";
- J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";
- J3 "Туризм та рекреація";
- J4 "Охорона праці";
- K8 "Пожежна безпека";
- K10 "Цивільна безпека".
Вступники на ці спеціальності складатимуть предметні тести за такими блоками:
- "Педагогіка та психологія";
- "Інформаційні технології";
- "Економіка та міжнародна економіка";
- "Право та міжнародне право";
- "Облік та фінанси";
- "Політологія та міжнародні відносини";
- "Психологія та соціологія";
- "Управління та адміністрування";
- "Історія мистецтва";
- "Мовознавство" відповідно до обраної спеціальності.
|
Шифр
|
Галузь знань
|
Код
|
Назва спеціальності
|
Єдине фахове вступне випробування
|
А
|
Освіта
|
Усі спеціальності
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
В
|
Культура,
|
Усі спеціальності, крім В11
|
предметний тест з історії мистецтва
|
В11
|
Філологія (за спеціалізаціями)
|
предметний тест з мовознавства
|
С
|
Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини
|
С1
|
Економіка
|
предметний тест з економіки та міжнародної економіки
|
С2
|
Політологія
|
предметний тест з політології та міжнародних відносин
|
С3
|
Міжнародні відносини
|
предметний тест з політології та міжнародних відносин
|
С4
|
Психологія
|
предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника)
|
С5
|
Соціологія
|
предметний тест з психології та соціології
|
С6
|
Географія та регіональні студії
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
С7
|
Журналістика
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
D
|
Бізнес,
|
D1
|
Облік і оподаткування
|
предметний тест з обліку та фінансів
|
D2
|
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
|
предметний тест з обліку та фінансів
|
D3
|
Менеджмент
|
предметний тест з управління та адміністрування
|
D4
|
Публічне управління та адміністрування
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
D5
|
Маркетинг
|
предметний тест з управління та адміністрування
|
D7
|
Торгівля
|
предметний тест з управління та адміністрування
|
D8
|
Право
|
предметний тест з права та міжнародного права
|
D9
|
Міжнародне право
|
предметний тест з права та міжнародного права
|
F
|
Інформаційні
|
Усі спеціальності
|
предметний тест з інформаційних технологій
|
G
|
Інженерія, виробництво та будівництво
|
G17
|
Архітектура та містобудування
|
предметний тест з історії мистецтва
|
I
|
Охорона здоров'я та соціальне забезпечення
|
I9
|
Громадське здоров'я
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
I10
|
Соціальна робота та консультування
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
I11
|
Дитячі та молодіжні служби
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
J
|
Транспорт та послуги
|
J2
|
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
J3
|
Туризм та рекреація
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
J4
|
Охорона праці
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
K
|
Безпека та оборона
|
K8
|
Пожежна безпека
|
один з предметних тестів на вибір вступника
|
K10
|
Цивільна безпека
|
один з предметних тестів на вибір вступника
Тестові завдання ЄФВВ уклали згідно з програмами відповідних тестів. Єдине фахове вступне випробування проводить Український центр оцінювання якості освіти.
Ми також розповідали, яким буде єдиний вступний іспит в магістратуру та аспірантуру у 2025 році.