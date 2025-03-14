Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Що мають знати вступники про ЄФВВ, читайте далі.

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Які предметні тести ЄФВВ треба для вступу в магістратуру

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – один з іспитів для тих, хто планує навчатися на спеціальностях таких галузей знань:

A "Освіта";

B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки";

C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";

D "Бізнес, адміністрування та право";

F "Інформаційні технології";

а також на спеціальності:

G17 "Архітектура та містобудування";

I9 "Громадське здоров'я";

I10 "Соціальна робота та консультування";

I11 "Дитячі та молодіжні служби";

J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

J3 "Туризм та рекреація";

J4 "Охорона праці";

K8 "Пожежна безпека";

K10 "Цивільна безпека".

Вступники на ці спеціальності складатимуть предметні тести за такими блоками:

"Педагогіка та психологія";

"Інформаційні технології";

"Економіка та міжнародна економіка";

"Право та міжнародне право";

"Облік та фінанси";

"Політологія та міжнародні відносини";

"Психологія та соціологія";

"Управління та адміністрування";

"Історія мистецтва";

"Мовознавство" відповідно до обраної спеціальності.

Шифр Галузь знань Код Назва спеціальності Єдине фахове вступне випробування А Освіта Усі спеціальності один з предметних тестів на вибір вступника В Культура,

мистецтво та гуманітарні науки Усі спеціальності, крім В11 предметний тест з історії мистецтва В11 Філологія (за спеціалізаціями) предметний тест з мовознавства С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини С1 Економіка предметний тест з економіки та міжнародної економіки С2 Політологія предметний тест з політології та міжнародних відносин С3 Міжнародні відносини предметний тест з політології та міжнародних відносин С4 Психологія предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника) С5 Соціологія предметний тест з психології та соціології С6 Географія та регіональні студії один з предметних тестів на вибір вступника С7 Журналістика один з предметних тестів на вибір вступника D Бізнес,

адміністрування

та право D1 Облік і оподаткування предметний тест з обліку та фінансів D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок предметний тест з обліку та фінансів D3 Менеджмент предметний тест з управління та адміністрування D4 Публічне управління та адміністрування один з предметних тестів на вибір вступника D5 Маркетинг предметний тест з управління та адміністрування D7 Торгівля предметний тест з управління та адміністрування D8 Право предметний тест з права та міжнародного права D9 Міжнародне право предметний тест з права та міжнародного права F Інформаційні

технології Усі спеціальності предметний тест з інформаційних технологій G Інженерія, виробництво та будівництво G17 Архітектура та містобудування предметний тест з історії мистецтва I Охорона здоров'я та соціальне забезпечення I9 Громадське здоров'я один з предметних тестів на вибір вступника I10 Соціальна робота та консультування один з предметних тестів на вибір вступника I11 Дитячі та молодіжні служби один з предметних тестів на вибір вступника J Транспорт та послуги J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг один з предметних тестів на вибір вступника J3 Туризм та рекреація один з предметних тестів на вибір вступника J4 Охорона праці один з предметних тестів на вибір вступника K Безпека та оборона K8 Пожежна безпека один з предметних тестів на вибір вступника K10 Цивільна безпека один з предметних тестів на вибір вступника

Тестові завдання ЄФВВ уклали згідно з програмами відповідних тестів. Єдине фахове вступне випробування проводить Український центр оцінювання якості освіти.

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