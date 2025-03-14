Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Що мають знати вступники про ЄФВВ, читайте далі.

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Які предметні тести ЄФВВ треба для вступу в магістратуру

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – один з іспитів для тих, хто планує навчатися на спеціальностях таких галузей знань:

  • A "Освіта";
  • B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки";
  • C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";
  • D "Бізнес, адміністрування та право";
  • F "Інформаційні технології";

а також на спеціальності:

  • G17 "Архітектура та містобудування";
  • I9 "Громадське здоров'я";
  • I10 "Соціальна робота та консультування";
  • I11 "Дитячі та молодіжні служби";
  • J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";
  • J3 "Туризм та рекреація";
  • J4 "Охорона праці";
  • K8 "Пожежна безпека";
  • K10 "Цивільна безпека".

Вступники на ці спеціальності складатимуть предметні тести за такими блоками:

  • "Педагогіка та психологія";
  • "Інформаційні технології";
  • "Економіка та міжнародна економіка";
  • "Право та міжнародне право";
  • "Облік та фінанси";
  • "Політологія та міжнародні відносини";
  • "Психологія та соціологія";
  • "Управління та адміністрування";
  • "Історія мистецтва";
  • "Мовознавство" відповідно до обраної спеціальності.

Шифр

Галузь знань

Код

Назва спеціальності

Єдине фахове вступне випробування

А

Освіта

Усі спеціальності

один з предметних тестів на вибір вступника

В

Культура,
мистецтво та гуманітарні науки

Усі спеціальності, крім В11

предметний тест з історії мистецтва

В11

Філологія (за спеціалізаціями)

предметний тест з мовознавства

С

Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини

С1

Економіка

предметний тест з економіки та міжнародної економіки

С2

Політологія

предметний тест з політології та міжнародних відносин

С3

Міжнародні відносини

предметний тест з політології та міжнародних відносин

С4

Психологія

предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника)

С5

Соціологія

предметний тест з психології та соціології

С6

Географія та регіональні студії

один з предметних тестів на вибір вступника

С7

Журналістика

один з предметних тестів на вибір вступника

D

Бізнес,
адміністрування
та право

D1

Облік і оподаткування

предметний тест з обліку та фінансів

D2

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

предметний тест з обліку та фінансів

D3

Менеджмент

предметний тест з управління та адміністрування

D4

Публічне управління та адміністрування

один з предметних тестів на вибір вступника

D5

Маркетинг

предметний тест з управління та адміністрування

D7

Торгівля

предметний тест з управління та адміністрування

D8

Право

предметний тест з права та міжнародного права

D9

Міжнародне право

предметний тест з права та міжнародного права

F

Інформаційні
технології

Усі спеціальності

предметний тест з інформаційних технологій

G

Інженерія, виробництво та будівництво

G17

Архітектура та містобудування

предметний тест з історії мистецтва

I

Охорона здоров'я та соціальне забезпечення

I9

Громадське здоров'я

один з предметних тестів на вибір вступника

I10

Соціальна робота та консультування

один з предметних тестів на вибір вступника

I11

Дитячі та молодіжні служби

один з предметних тестів на вибір вступника

J

Транспорт та послуги

J2

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг

один з предметних тестів на вибір вступника

J3

Туризм та рекреація

один з предметних тестів на вибір вступника

J4

Охорона праці

один з предметних тестів на вибір вступника

K

Безпека та оборона

K8

Пожежна безпека

один з предметних тестів на вибір вступника

K10

Цивільна безпека

один з предметних тестів на вибір вступника

Тестові завдання ЄФВВ уклали згідно з програмами відповідних тестів. Єдине фахове вступне випробування проводить Український центр оцінювання якості освіти.

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