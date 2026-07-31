На первый взгляд,"повід" и "привід" – почти одинаковые слова. Но стоит заглянуть в словарь, и окажется, что одно связано с животными, а другое – с причинами, поводами и даже механизмами, хотя их все равно путают. Так как же их различать, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Повід" или "привід" – в чем разница между этими словами?

Есть слова, которые мы считаем своими и используем неправильно, потому что знаем их русское значение, а в украинском языке они имеют совсем другой смысл. Именно такими являются слова "повід" и "привід". Каждое из них имеет свое значение и употребляется в разных ситуациях. Так когда нужен повід, а когда – привід? Заглянем в словари, чтобы понять их значение.

Слово "повід" означает ремень, веревку или цепочку, с помощью которых ведут или удерживают животное. В частности, "повід" – прикрепленный к уздечке ремень (веревка, повороз и т. п.), с помощью которого управляют лошадью.

Например:

вигулювати собаку на повідку ;

; тримати коня за повід ;

; короткий або довгий повід.

Именно от этого слова образовано и хорошо известное существительное "повідок".

Слово происходит от глагола "водить", то есть "вести кого-то". От слова"водить" в украинском языке образовалось целое семейство слов: повід, повідець, провідник, водій, проводи, проводити. Все они так или иначе связаны с движением или ведением.

Какое значение у слова "привід"?

"Привід" имеет совершенно другое значение, и не одно. Прежде всего – это причина, повод, случай или то, что побуждает к определенному действию. Или же повод (настоящий или вымышленный), причина каких-либо действий, поступков. Например:

привід для розмови;

для розмови; привід для радості;

для радості; дати привід для чуток;

для чуток; святкувати без приводу.

Также слово "привід" употребляется в технике как устройство для приведения в действие какой-либо машины или механизма. Например:

електричний привід;

привід автомобіля;

передній або повний привід.

А еще это юридический термин – принудительная доставка к следователю, прокурору или в суд лиц, уклоняющихся без уважительных причин от добровольного явления по вызову в назначенный срок.

"Привід" образован от глагола "привести" и означает то, что "приводит" к определенному результату – мысли, действию или событию.

Почему эти слова путают? Причина проста – слово "повод" в русском языке употребляется в значении нашего "привода". А в украинском языке его часто калькируют – "повид", имея в виду причину.

Обратите внимание! Слов, значения которых путают и употребляют неправильно, немало. Среди них – "відмінити" та "скасувати". Если вы не знаете разницы, то мы рассказывали об этом ранее.

Впрочем, в украинском языке нет слова "повод", и он четко различает значения "повід" и "привід", и эти слова точно не взаимозаменяемы.

Поэтому, если вы выгуливаете собаку, держите ее на поводке (поводу), а если ищете повод для праздника или встречи – ищите "привід".