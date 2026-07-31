На перший погляд, "повід" і "привід" – майже однакові слова. Але варто зазирнути до словника, і виявиться, що одне пов'язане з тваринами, а інше – з причинами, нагодами та навіть механізмами, хоча їх все одно плутають. То як їх розрізняти, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Повід чи привід – у чому різниця між цими словами?

Є слова, які ми вважаємо своїми і використовуємо неправильно, бо знаємо їхнє російське значення, а в українській мові – вони мають зовсім інший зміст. Саме такими є слова "повід" і "привід". Кожне з них має своє значення й уживається в різних ситуаціях. Тож коли потрібен повід, а коли – привід? Заглянемо до словників, щоб зрозуміти їхнє значення.

Слово "повід" означає ремінь, мотузку або ланцюжок, за допомогою яких ведуть чи утримують тварину. Зокрема, "повід" – прикріплений до вудил ремінь (мотуз, повороз тощо), за допомогою якого правлять конем.

Наприклад:

вигулювати собаку на повідку ;

; тримати коня за повід ;

; короткий або довгий повід.

Саме від цього слова утворений і добре відомий іменник повідець.

Слово походить від дієслова "водити", тобто "вести когось". Від слова "водити" українська мова утворила цілу родину слів: повід, повідець, провідник, водій, проводи, проводити. Усі вони так чи інакше пов'язані з рухом або веденням.

Яке значення у слова "привід"?

Привід має зовсім інше значення, і не одне. Передусім – це причина, підстава, нагода або те, що спонукає до певної дії. Або ж підстава (справжня чи вигадана), причина яких-небудь дій, учинків. Наприклад:

привід для розмови;

для розмови; привід для радості;

для радості; дати привід для чуток;

для чуток; святкувати без приводу.

Також слово "привід" уживають у техніці як пристрій для приведення в дію якої-небудь машини чи механізму. Наприклад:

електричний привід;

привід автомобіля;

передній або повний привід.

А ще це юридичний термін – примусове доставлення до слідчого, прокурора або суду осіб, що ухиляються без поважних причин від добровільного з'явлення на виклик у призначений термін.

"Привід" утворений від дієслова "привести" й означає те, що "приводить" до певного результату – думки, дії чи події.

Чому ці слова плутають? Причина проста – слово "повод" у російській мові вживається у значенні нашого приводу. А в українській мові його часто калькують – "повід", маючи на увазі причину.

Зауважимо! Слів, значення яких плутають та вживають неправильно, чимало. Серед них – "відмінити" та "скасувати". Якщо ви не знаєте різниці, то ми розповідали раніше.

Втім, українська мова не має слова "повод", і чітко розрізняє значення "повід" та "привід", і ці слова точно не взаємозамінні.

Тож якщо ви вигулюєте собаку, тримайте її на повідку (поводі), а якщо шукаєте причину для свята чи зустрічі – шукайте "привід".